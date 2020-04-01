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En çılgın evde kal mesajı
En çılgın evde kal mesajı
Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, gökyüzünden vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı üzerinde “Evde Kal” yazılı pankart açtı.
Yaşam 1 Nisan 2020 - 10:03

Keşan’da paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, corona virüs salgınına karşı farkındalık oluşturmak için gökyüzüne çıktı. Yaklaşık bin metre yükseklikte gerçekleştirdiği farkındalık uçuşunda vatandaşlara seslenen Özkaya, Korona virüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça insanların dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.

Foto: İHA

Özkaya, “Çıktığımız zamanlarda da fiziksel temaslardan kesinlikle kaçınalım. Uzmanların 1 buçuk metre mesafe koyun dediklerini biliyorum ama yarım metre de benim için ekleyin zararlı çıkmazsınız. İnşallah biz bunu atlatırız. Başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere bu zor günlerde her türlü risk altında görevini sürdüren hizmet ve üretim sektöründe çalışan tüm insanlarımıza da teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi. İHA

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