En çok çocukla İstiklal Marşı okuma rekoru denenecek

En çok çocukla İstiklal Marşı okuma rekoru denenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bugün saat 21:00’de çocuklar evlerinde İstiklal Marşı okuyacak. İstiklal Marşı okuyarak video çeken çocuklarla ‘En Çok Çocukla İstiklal Marşı Okurken Video Çekme Rekoru’ denenecek. Video çeken çocukların Facebook’taki İstiklal Marşı Okuma Rekoru sayfasına video eklemeleri yeterli olacak. Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığında düzenlenecek rekor denemesi 27 Nisan Pazartesi günü sonuçlanacak.

Corona virüsü önlemleri kapsamında TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü vatandaşlar evlerinden kutlayacak.

Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da tüm çocuklar saat 21:00'de evlerinden İstiklal Marşı okuyacak. Bu anları videoya çeken çocuklar ile de bir rekor denemesi gerçekleştireceklerini açıklayan Prof. Dr. Orhan Kural, şunları söyledi:

* İstanbul Valiliği ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliğinin (İMİB)destekleriyle 23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerinde İstiklal Marşı okuyacak geleceğimiz çocuklarımızın İstiklal Marşı söylerken çekilen videolarıyla bir Dünya Rekor Denemesi gerçekleştirilecek.

*Dünya Çocuk Rekorları kapsamında düzenlenecek rekor denemesine katılmak için, 23 Nisan akşamı evlerinde İstiklal Marşı okurken çekilen videolarını 23 Nisan 2020 saat 21.00 ile 27 Nisan 2020 pazartesi sabahı saat 10.00'a kadar Facebook'taki İstiklal Marşı Okuma Rekoru sayfasına yüklemeleri yeterlidir. Rekor sayfası 23 Nisan 2020 günü saat 21.00'de yüklemelere açılacaktır.

Prof. Dr. Orhan Kural Başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem heyetince 27 Nisan 2020 Pazartesi sabahı 10.00'da rekor denemesi sonlandırılacaktır. Gönderilen videoların sayılmasına müteakip rekor denemesi sonucu açıklanacaktır.

VİDEO YÜKLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

*Rekor denemesine dünya çapında 18 yaş ve altındaki tüm çocuklar katılabilir.

*Rekor denemesi kapsamında gönderilecek videoların 23 Nisan akşamı İstiklal Marşı okuması sırasında çekilmiş olması gerekir. (Veliler de eşlik edebilir.)

*Rekor konusu dışındaki videolar sayılmayacaktır.