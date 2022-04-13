En düşük sıcaklık Ankara’da ölçüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Nisan'da en düşük sıcaklıkların görüldüğü yerleri paylaştı. Listeye göre 12 Nisan'ın en soğuk gecesi eksi 11,6 dereceyle Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Ahiboz köyünde ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden alınan verilere göre, 12 Nisan’da Türkiye'nin en soğuk gecesi eksi 11,6 dereceyle Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Ahiboz köyünde yaşandı.
Ahiboz köyünü eksi 10,6 dereceyle Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası takip etti.
Termometreler, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Palovit Yaylası’nda eksi 8,1, Erzurum’un Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi’nde ise eksi 7,8 olarak ölçüldü.
Aynı tarihte Türkiye’nin en sıcak havası ise 15,8 dereceyle Hatay’ın Samandağ ilçesinde gerçekleşti. Samadağ’ı 14,4 dereceyle Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu açıkları Şamandıra izledi. (İHA)