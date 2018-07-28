En güçlü antioksidan E vitamini

Beslenmede önemli bir yere sahip olan E vitamini, vücutta biriken toksinleri (serbest radikalleri) temizler. Antioksidan özelliğiyle kanser, kalp hastalığı, Alzheimer, katarakt ve hızlı yaşlanmaya karşı koruma sağlar...

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İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman ERK

Serbest radikaller vücuda nasıl zarar verir?

Vücutta biriken serbest radikaller, dışarıdan alınabilecekleri gibi vücudun normal metabolizma süreçleri tarafından da oluşturulur. Vücudun bağışıklık sistemi bazen virüs ve bakterileri yok etmek için serbest radikaller oluşturur. Belli başlı dış serbest radikal kaynakları ise çevre kirliliği, radyasyon, gıdalardaki katkı maddeleri, sigara dumanı ve tarım ilaçlarıdır. Normalde vücut serbest radikallerle baş edebilir ancak bunun için antioksidanlara ihtiyaç vardır. Yeterli antioksidan alınmıyorsa veya sürekli serbest radikallere maruz kalınıyorsa vücutta ağır hasarlar oluşabilir.

Eksikliğinde ne olur?

Uzun süreli E vitamini eksikliğinin kanser, kalp hastalığı ve Alzheimer riskini artırdığı düşünülmektedir. E vitamininin bu konulardaki etkileri tartışmalı olmakla birlikte genel kabul görmektedir.

Hangi gıdalarda bulunur?

E vitamini avokadoda, tam tahıllarda, kuruyemişlerde, tohumlarda, bitkisel yağlarda ve özellikle de yüksek kalitede zeytinyağında bulunur.

Hayvansal yağlar E vitamininden fakirdir. Doğal E vitamini hapları başta soya olmak üzere sebze yağlarından yapılır. Bu vitamin, dışarıdan takviye edilmeden yeterince alınamaz. Günde 400 İÜ'ye kadar kullanılması önerilmektedir.