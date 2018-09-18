En güzel ve farklı günaydın mesajları 2018: Gününüz aydın ve neşe dolu olsun!

En güzel ve farklı günaydın mesajları 2018: Gününüz aydın ve neşe dolu olsun!

Güne güzel başlamak çok önemli. Çünkü nasıl başlarsak bütün günümüz o enerji ile geçiyor. Sizde yatağınızdan fırlayın herkese günaydın demeyi unutmayın. Sevdikleriniz uyandığınızda yanınızda değilse onlara günaydın mesajı gönderin. İşte günün en güzel günaydın mesajları...

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Güne temiz hava ve kahveyle mi başlıyorsunuz, yoksa yataktan zor kalkanlardan mısınız? Günümüzü en güzel şekilde değerlendirmenin yollarından bir tanesi de başkalarını mutlu etmekten geçer. Siz de haberimizdeki en anlamlı günaydın mesajlarını sevdikleriniz ile paylaşın gününüz aydın olsun.

19 EYLÜL EN GÜZEL GÜNAYDIN MESAJLARI

Herkes meydana toplanmış güneşin doğmasını bekliyor, kalbin o kadar güzel ki sevgilim, herkes güneşin doğmasını beklerken, güneş ise senin uyanmanı bekliyor, günaydın…

Bu sabah senin için aralandı gözlerim, bugün dahada büyük sana özlemim, zaten günden güne artıyor, herşeye değecek günaydın…

Günaydın gönlümün prensesi günaydın varlığıma sebep olan aşk böceğim günaydın içime huzur veren nurdan yaratılmış dünyadaki hurim günaydın günaydın…

Daraldığın zamanlar olacaktır… Hayat denen nefes aralarında taşıdığın beden ağır gelecektir zamanla ruhuna karanlıktan ve yalnızlıktan ne kork nede güneş olup aksın hüzünler o gözlerinden çünkü; unutma ki her gece iki gündüz arasındadır inadına aydınlığa ve yaşamaya bu gece yıldızın bol olsun ve sabah güneş yalnız senin için doğsun iyi geceler ve şimdiden ilk günaydının benden olsun.

Sаnа doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kоndurdu hissеttin mi? Günaydın…

Ellerimiz uzak olsada birbirinden, gönüllerimiz bir, şuan gözlerine bakamasamda güneşin ışığı avutur beni sensizliğimde, günaydın…

Günaydın; benim viran gönlümün sultanı, Günaydın; dost bağımın gonca gülü, Günaydın; Süreyya yıldızım, Günaydın: ay yüzlüm, Günaydın; canımın cananı, Günaydın.

Şöylе bir bak güneş ne güzel parlıyor, masmavi gökyüzü, kuşlar heyecаnlа dört bir yana uçuşuyor…. Umutlаrın yüreğinde hеp tazе kalsın, kuşların heyecаnı gibi kаlbin pırpır etsin ve bir bеbеğin gülümsеmеsi kadar günün tatlı geçsin… Günaydın.