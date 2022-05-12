En hızlı oyuncak otomobili yaptılar

İngiliz bir şirket, şimdiye kadar yapılmış en hızlı otomobillerden biri olan 2009 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport'u yeniden üretti. Aracın fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

İngiliz şirketi Bristol merkezli Amalgam, şimdiye kadar yapılmış en hızlı otomobillerden biri olan 2009 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport’un 1:8 ölçekli bir modelini tanıttı.

Koleksiyon değeri olan aracın 10 bin sterlinden satılacağı belirtildi.

Veyron'dan 99 adet üreten şirket, siyah, beyaz ve mavi renkte üretilen araçlardan beyaz renk olanı şimdiden tükendi.

Marka daha önce Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton’ın Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance’ın 1:4 ölçekli modelini de üretmişti.

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