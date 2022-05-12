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En hızlı oyuncak otomobili yaptılar

İngiliz bir şirket, şimdiye kadar yapılmış en hızlı otomobillerden biri olan 2009 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport'u yeniden üretti. Aracın fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Sozcu.com.tr
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En hızlı oyuncak otomobili yaptılar

İngiliz şirketi Bristol merkezli Amalgam, şimdiye kadar yapılmış en hızlı otomobillerden biri olan 2009 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport’un 1:8 ölçekli bir modelini tanıttı.

En ince detayına kadar düşünülen oyuncak 10 bin sterline satışa çıktı.

Koleksiyon değeri olan aracın 10 bin sterlinden satılacağı belirtildi.

Yaklaşık 187 bin TL’ye satışa çıkan aracın beyaz üretilen modeli şimdiden tükendi.

Veyron'dan 99 adet üreten şirket, siyah, beyaz ve mavi renkte üretilen araçlardan beyaz renk olanı şimdiden tükendi.

Marka daha önce Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton’ın Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance’ın 1:4 ölçekli modelini de üretmişti.
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