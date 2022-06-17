En renkli göç

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvanlarını süsleyen yaylacılar 5 ay sürecek yayla göçüne başladı. Kemençe eşliğinde hayvanlarıyla birlikte Alaçam Yaylası'na yürüyen yaylacıların göçü renkli görüntülere sahne oldu.

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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesindeki yaylacılar geleneksel hale gelen yayla göçüne başladı.

Yayla göçü öncesi büyük ve küçükbaş hayvanlarını boncuklu ve püsküllü iplerle süsleyen yaylacılar, Alaçam Yaylası’na uzanan 20 kilometrelik yolu hayvanlarıyla birlikte yürüyerek kat ediyor.

Haziran ayının ilk haftalarında başlayan yayla macerası ise ekim ayının sonuna kadar sürecek.

“HASTA DA OLSAM ‘YAYLA’ DENİNCE AYAĞA KALKIYORUM”

İneklerini süslemeyi çok sevdiğini söyleyen yaylacı Gülhanım Çakmak, “Bu inekler, yaylamız olmasa yaşamamız zor. Biz de canımız kanımız gibi bunlara bakıyoruz. Bunlarla yaylaya çıkınca 10 yıl gençleşmişiz gibi geliyor. Süsü çok severim, bunları süsleyince de kendimiz süslenmiş gibi oluyoruz. Babamızdan, büyüklerimizden, atamızdan gördüğümüzü sürdürmeye çalışıyoruz. İneklerimizi de boncuklu, püsküllü iple süsleyip yaylaya gidiyoruz. Onlar neşeli olunca biz daha da neşeli oluyoruz. Çocukluğumdan beri yapıyorum bunu. Hasta yatağında da olsam ‘yayla’ denince ayağa kalkıyorum” dedi.

“GELECEK NESİLLER İÇİN GAYRET EDİYORUZ”

Yaylacılık kültürünün Doğu Karadeniz ve Gümüşhane için çok önemli olduğuna vurgu yapan Özkürtün Beldesi Belediye Başkanı Yakup Turgut, “Yayla göçü kültürümüzün vazgeçilmezidir. Bugün bunu beraber yaşıyoruz ve gelecek nesillere de sağlıklı bir şekilde aktarmak için gayret ediyoruz. Rahmetli Sait Uçar çok güzel ifade etti, yırttım reçeteleri diyor benim ilacım yayla diyor. Bizim için yayla vazgeçilmez. Yaşam biçimi, kültür biçimi. Çok yoğun kar aldık bu sene, 1 hafta öncesine kadar bölgemizde yoğun kar kütleleri vardı, şu anda yok. İnsanlar burada hayvanlarından süt elde ediyor, sütten peynirini, yağını, tereyağını yapıyor. Bu da aile ekonomisine ciddi katkı oluyor. Ya bunları pazarlıyorlar ya da çoluk çocuğuna hediye olarak gönderiyor”0 diye konuştu. (İHA)