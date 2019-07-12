Bebekler iki haftalık olana kadar yenidoğan bebek olarak adlandırılırlar. Anne rahminde hastalıklara karşı güvenli bir ortamda yaşarken, doğdukları andan itibaren korunmasız ve savunmasız olurlar. Şimdi, yenidoğan bebeklerde görülen hastalıklarla ilgili merak edilenlere bir göz atalım... İşte, en sık görülen bebek hastalıkları ve tedavisi...

Yenidoğan bebekleri ilk yıllarında bağışıklık sistemi kuvvetlenirken hastalıklara karşı savunmasız bir durumdadırlar. Bebeğin bağışıklık sistemi güçlendikçe yakalandığı hastalık sayısı azalmaya başlar. En sık görülen bebek hastalıkları ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri gelin hep birlikte öğrenelim…

BEBEKLERDE EN SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR

Bebeklerin en sık karşılaştıkları sorunlar ve hastalıklardan bazıları şunlardır:

– Konak (Kafa derisinin kabuklanması)

Kafa derisi kabukları bebeklerde sık görülen bir durumdur. Kuru beyaz ya da sarı pullar kafa derisi üzerinde bir kabuk oluşturur. Kafatası üzerinde küçük bir alanı etkileyen kabuk şeklinde örülebilir ya da daha büyük bir alanda kabuklanma şeklinde de ortaya çıkabilir, bazen kaşlara kirpiklere kadar yayılabilir. Bu duruma konak adı verilir. Genellikle pH değeri ayarlı bebek şampuanları kullanmak konak oluşumunu azaltır. Bununla birlikte bebeği yıkamadan yarım saat önce, başını zeytinyağı ile ovarak pulların yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Sonrasında, yumuşak kıllı fırçayla başını tarayarak konağın dökülmesine yardımcı olabilirsiniz.

Pişik

Pişik, bebek bezinin temas ettiği yerlerde, kapalılık, terleme, nem, idrar ve kaka ile temasla tahrişi sonucu oluşur. Genellikle karın alt bölgesi, bez bölgesinde görülmektedir. Terlemeye bağlı olarak koltuk altı, sırt, boyun, çene de oluşabilir. Pişikleri önlemek için, bebeklerin bezinin sık sık değiştirilmesi, cildinin temiz ve kuru tutulması, sürtünmenin neden olacağı tahrişi engellemek için de bol ve rahat giysilerle giydirilmesi çok önemli. Alt değiştirme esnasında tatbik edilecek pişik önleyici ürünler ve pH derecesi bebeklerin hassas cildiyle uyumlu yağlar ile kremlerin kullanımı pişiğin önlenmesine yardımcı olur.

– Sarılık

Arılık, yenidoğan bebeklerin % 60'ında, erken doğan bebeklerin % 80'inde görülür. Sarılık “bilirubin” adı verilen, cilde sarı rengi veren bir maddenin kandaki seviyesinin yükselmesi ve deride birikmesi sonucu oluşur. Sarılık önce yüzde başlar, kandaki bilirubin seviyesinin artmasıyla birlikte göğse, karna, kol ve bacaklara doğru yayılır. Yenidoğan bebeklerde sarılığın erken tespiti ve takibi oldukça önemlidir. Sarılık genellikle kendiliğinden geçse de, bazı durumlarda yüksek seviyelere ulaşan bilirubin beyin hasarına neden olabilir. Bu nedenle sarılığı olan yenidoğanların özellikle ilk hafta doktor takipleri çok önemlidir.

– Üst solunum yolu enfeksiyonu

Bebeklerde özellikle altıncı aydan itibaren, üst solunum yolu hastalıklarına daha sık yakalanırlar. Genelde sanılanın tersine soğukta kalmak ya da üşütmekle olmaz. Boğaz ve burunda gelişen bir enfeksiyondur ve etkeni genelde virüsler olan bulaşıcı bir hastalıktır. Bazı mikroplar, virüsler ve bakteriler sebepler arasındadır. Akan bir burun, hapşırma, burun tıkanıklığı, ateş, halsizlik, iştah kaybı ve kuru bir öksürük bu hastalığın belirtileri arasındadır.

– Konjoktivit (Gözde çapaklanma)

Doğumdan 2 ya d 3 gün sonra görülen çapaklanma ve kızarıklık mikrobik bir durumun belirtisidir. Konjonktivitin belirtileri gözde kızarma ve kirpikleri yapıştıran çapaklanma şeklinde görülebilir. Alt göz kapağı aşağı çekildiğinde iltihaplı gözdeki kapağın iç kısmı daha kırmızı görünür. İlaç damlatılmadan önce çapakların temizlenmesi gerekir. Bunun için steril göz petleri serum fizyolojik veya kaynatılmış ılıtılmış su ile iyice ıslatılıp bebeğin gözlerini içerden dışa doğru tek seferde silmek gerekir. Ellerim mutlaka temiz olması çok önemlidir.

– Kabızlık

Anne sütü ile beslenen bebeklerde kabızlık nadiren görülür ancak anne sütüne alternatif gıda ile beslenen bebeklerde kabızlık sıklıkla görülen bir durumdur. Hastalığın belirtileri, seyrek dışkılama ve sertliğinden dolayı zorlanma, anüs bölgesinde sert dışkı nedeni ile çatlaklar ve kanlı dışkı, karın ağrısı ve huzursuzluktur. Kabızlığın nedeni az çalışan bir sindirim sistemi, çeşitli hastalıklar, yetersiz lifli gıda tüketimi olabilir. Anne sütü ile beslenenlerde pek sık rastlanmamasına rağmen, belirtiler görüldüğünde hemen doktora haber verilmesi önemlidir.

– İshal

Bebeklerde en sık görülen hastalıklardan biridir. Çoğunlukla 6 ay-2 yaş arasındaki bebeklerde görülür. Yenidoğan bebekler için anne sütüyle beslenmeden dolayı altın sarısı renkte ve günde 7-8 kez dışkılama normal sayılır. Her bebeğin bağırsak fonksiyonları farklı olduğundan gözlem çok önemlidir. Bebeğin dışkısı normalden daha sulu ve daha sık ise ishalden bahsedilebilir. Ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı, iştah kaybı ve kilo kaybı ishalin diğer belirtileridir. Bir veya iki kere sulu dışkı pek önemli değildir. Fakat beraberinde ateş, iştahsız ve kusma görülmesi durumunda bir doktora başvurulmasında fayda vardır.