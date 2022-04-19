En son Brooklyn Beckham’ın Peltz soyadını alması gündem olmuştu: Kadınların evlense bile kendi soyadlarını kullanmaları arttı

İngiltere'de yapılan son araştırmalar kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanmaya devam etmeye daha çok rağbet gösterdiğini ortaya koydu. Özellikle pandemiden sonraki dönemde çift soyad oldukça popüler hale geldi.

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Bu ayın başlarında David ve Victoria Beckham’ın oğlu Brooklyn ile evlenen Nicola Peltz, kızlık soyadını korumayı ve Nicola Peltz Beckham olarak bilinmeyi seçti. Hatta Brooklyn Beckham bir adım ileri gitti ve eşinin kızlık soyadını da isminin devamına ekledi.

Her ne kadar erkekler genellikle eşlerinin soyadlarını tercih etmese de, Nicola’nın tercihi aslında kadınlar arasında yeni bir şey değil.

İngiltere’de yapılan araştırmalar, kadınların evlilikten sonra da ‘bağımsızlıklarını korumak adına’ kendi soyadlarından vazgeçmediğini ortaya koydu.

Yapılan araştırmalara göre, özellikle pandeminin ilk yıllarında kızlık soyadını da kullanmak isteyenlerin sayısında ciddi bir artış gözlemlendi.

İngiltere’de köklü bir hukuk firması olan Tapu Anket Ofisi, kızlık soyadını koruma taleplerinin 2020 ile 2021 arasında yüzde 30 arttığını ve şimdiye kadar görülen en büyük yıllık artış olduğunu söyledi.

İngiltere merkezli NameSwitch de yaptığı açıklamada, evlilikten sonra soyadların birleştirilme taleplerinin iki yılda yedi kat arttığını söyledi.

Televizyon sunucusu Dawn Porter, aktör Chris O’Dowd ile evlendiğinde adını Dawn O’Porter olarak değiştirdi. Türkiye’de de pek çok ünlü kadın isim hala eşinin soyadıyla birlikte kendi adını kullanıyor.

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