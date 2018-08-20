En yeni en güzel bayram mesajları | 2018 Resimli Kurban Bayramı mesajları

En yeni en güzel bayram mesajları | 2018 Resimli Kurban Bayramı mesajları

Kurban Bayramı mesajları ile bu güzel günde sizden uzak olan, görüşemediğiniz kişilere SMS olarak gönderebilirsiniz. 2017 Kurban Bayramı başladı; bayramda sevdikleriyle görüşecek hasret giderecek olanların dışında sevdiklerini görme imkanı olmayanlar ise sosyal medya, SMS, Twitter, Facebook, Whatsapp gibi ortamlardan sevdiklerinin bayramını mesajlarla kutlayacak.

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Müminler için büyük bir öneme sahip mübarek Kurban Bayramlarında vatandaşlar birbirlerine bayram mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Türkiye'de insanlar akrabalarıyla, dostlarıyla, tanıdıklarıyla görüşüp bayramlarını kutluyor, sevdiklerine uzakta olan, görüşme imkanı bulamayanlar da bayram tebriği için teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor. Küskünlüklerin son bulduğu bu hayırlı günde inananlar güzel ve anlamlı mesajlarla gönülleri fethetmek istiyor. Kurban Bayramının anlamını ve en güzel bayram mesajlarını haberimizde derledik, sevdiklerinizle içtenlikle bu mesajları paylaşabilirsiniz.

2018 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah”a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

GÜNCEL BAYRAM MESAJLARI

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle…

Bereketiyle gelen bugün sana ve sevdiklerine bol bol huzur, mutluluk ve dirlik getirsin. Tüm güzellikler evine dolsun.

Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun…

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabul ve Bayramın Kutlu Olsun…

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.