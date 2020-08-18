Endemik çiçek Rüzgar Enerji Santralleri’nin kurbanı oldu

Kuşadası’nın ekolojik özellikleri nedeniyle, dünyanın başka yerinde yetişme ihtimali olmayan endemik bitkilerden birisi olan, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) uluslararası kritik düzeyde tehlike altında kategorisinde gösterdiği, Aydın Ölmez Çiçeği (Helichrysum heywoodianum) Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES) kurbanı oldu. Yaşam alanlarındaki çalışma nedeniyle bu nadir türün büyük ölçüde tahrip edildiği ortaya çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yetişen, bölgede iki elin parmakları kadar kalan Aydın Ölmez Çiçekleri’nin yaşam alanları, RES çalışmaları nedeniyle büyük ölçüde tahrip edildi. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin uluslararası tehlike kategorisinde gösterdiği Aydın’ın en nadir türlerinden biri sayılan çiçeğin korunması için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) harekete geçti.

Bölgede çalışma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü yetkilisi M. İstemihan Kahraman, Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Özkan Eren ile EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü, tahrip olmaktan kurtulanların koruma altına alınmasını sağladı.

EKOLOJİK HASSASİYET GÖZÖNÜNE ALINMIYOR

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü,koruma altına olması gereken türlerin bilinçsiz yatırımlar nedeniyle yok edildiğini belirterek “Ne yazık ki RES'ler, taş ocakları gibi faaliyetler yapılırken, hiçbir zaman bölgenin ekolojik hassasiyetleri göz önüne alınmıyor. Dünyada sadece burada yetişen ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olması gereken doğal miraslarımızın habitatları yok oluyor, bitkinin zaten tehlike altında bulunan sayısı daha da azalıyor” diyerek, Kirazlı-Yaylaköy arasındaki kireçtaşından oluşan kayalıklarda tespit ettikleri popülasyonun yok olmaması için çaba harcayacaklarını belirtti.

AYDIN ÖLMEZ ÇİÇEĞİ

Bilimsel adını Yunanca altın anlamına gelen “chrysos” ve dönüşmek fiilini ifade eden “helisso” sözcüklerinin birleşmesinden alıyor. Her sapın ucunda 10-13 minik çiçekten oluşan kümeler, odunlaşmış bir gövdeden yükseliyor. Kireçtaşından oluşan güneşli yamaçları çok seviyor. Günümüzde Kuşadası'nın Davutlar ile Güzelçamlı mahalleleri arasındaki dağlık alanda 800-900 metre yükseklikte az sayıda kaldıkları biliniyor.