Engel tanımadılar

Bursa Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye'de ve uluslararası arenada aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor. Son olarak kulübün sporcusu Hakan Cira, 400 metre yarışlarında elde ettiği 49.58'lik derecesiyle Türkiye rekorunu kırdı.

Ayrıca dünya sıralamasında 6'ncı sıraya yükselen Hakan Cira, Tokyo'da yapılacak Paraolimpik oyunlarına katılma hakkı kazandı.

Genetik bir hastalık nedeniyle 23 yaşında görme yetisini kaybeden Cira (29), “Ailemin desteğiyle psikolojik buhranı atlattım. Yine ailemin teşvikiyle 25 yaşında spora başladım. Çocukken düşünü kurduğum, başarılı sporculuk hayalimi görme engelli olarak başardım” diye anlattı.

Başarılarla dolu bir diğer öykü ise Muhammet Balcı'nın… 20 yaşındaki Balcı “Ailem beni 2012'de bu kulüple tanıştırdı. Atletizm ve Judo branşlarında şampiyonluklar aldım. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuluma devam ediyorum” diye konuştu.

BAŞARILARI İLE ÖRNEK OLUYORLAR

Kulübün bir diğer başarılı ismi ise 6 yaşında görme yetisini yitiren Sümeyye Bayram (21)… Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi olan Bayram “Yüzme ve atletizmde Türkiye şampiyonlukları aldım. Milli takıma çağrıldım” dedi.

27 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz ise Goalball branşında milli takım sporcusu. Olimpiyat kadrosunda da yer alıyor. Yılmaz “Milli formayı gururla giymek nasip oldu. Bunu sürdürmek için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Kulübün başarılarıyla gurur duyduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise “Bu başarıları ile birçok engelliye örnek oluyorlar. Sporcularımızın her zaman yanında olacağız” diye konuştu.