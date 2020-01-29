Engellere ayağıyla meydan okudu, kitap yazdı

Yüz bin kişide bir görülen Rombositopeni-radius yokluğu (TAR) sendromlu yüzde 98 bedensel engelli 23 yaşındaki Sefa Yurtkölesi, azmiyle milli yüzücü, motivasyon konuşmacısı oldu. Hiçbir zaman pes etmeyen Sefa, sol ayağıyla 6 ayda hayat hikayesini yazdı, ‘Hayatın Sefası’ isimli kitabını da sol ayağıyla imzaladı.

Nadir görülen Tar sendromu nedeniyle el ve ayaklarını büyük ölçüde kullanamayan yüzde 98 bedensel engelli Sefa Yurtkölesi, azmiyle örnek oluyor. Engelleri tek tek aşıp milli yüzücü olan, devlet memurluğuna girip kendi parasını kazanan 23 yaşındaki Sefa, sol ayağıyla yazdığı kitapla hayat hikayesini ölümsüzleştirdi. Motivasyon konuşmaları da yapan Sefa Yurtkölesi, 6 ayda yazdığı 100 sayfalık kitabıyla insanlara sabırlı olmayı ve şükretmeyi anlatıyor.

Hayatı hep mücadeleyle geçen Sefa Yurtkölesi bu mücadeleden zaferle çıktı. Okul hayatı boyunca zorlandı, ona inanmayanları kazandığı başarılarla neler yapabileceğini gösterdi. Yüzme sporunda gösterdiği başarıyla milli takıma girdi ve Türkiye şampiyonalarında birçok birincilik kazandı.

MOTİVASYON KONUŞMALARI YAPIYOR

Sefa engellerle başa çıkmanın yollarını ve başarısının sırrını da motivasyon konuşmaları yaparak herkese anlatıyor. Üniversite, lise, hastanelerde düzenlenen konferanslarda konuşmacı olarak katılan Sefa, “1,5 yıldan bu yana konferanslar veriyorum. Şükretmeyi, neler başarabileceklerinin farkında olmalarını öğretmeye çalışıyorum. Özellikle gençler bunu anlasın istiyorum” dedi.

6 AYDA AYAĞIYLA YAZDI

Yazarlığa da adım atan Sefa, yaşadıklarını, hayallerini ve mücadelesini 6 ayda kitaba dönüştürdü. Sol ayağıyla kitabını yazan Sefa, şunları söyledi:

*Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde santralde çalışıyorum. Çalışırken, santral görevimi teşkil ederken bir yandan da oturup masada ayağımla, sol ayağımla yazmaya başladım. 6 aylık bir sürede kitabımı bitirdim. Basımıyla ilgili sıkıntılar yaşadım ama Gençlik Spor Bakanlığı kitabın basımını üstlendi.

*Kitabın basımı da oldu, kitabın adını ‘Hayatın Sefası' adı koyduk. Büyük bir ilgi gördü. Ben 24 yaşındayım. Yüzde 98 bedensel engelliyim. Profesyonel milli yüzücüyüm. Aynı zamanda bir yazar oldum, aynı zamanda motivasyon konuşmacısıyım ve aynı zamanda devlet memuruyum. Ben 24 yaşında yüzde 98 engelli olup da 4 kulvarda birlikte farklı alanlarda büyük başarılar elde edebiliyorsam demek ki sağlıklı insanlar neler yapmaz. Yeter ki istek ve sevmek olsun bir işi yaparken.

GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Sefa, kitabını yazarken hiç zorlanmadı. Bin adet basılan kitap çok fazla ilgi gördü. Sefa Yurtkölesi vazgeçmemeyi, inatla mücadele etmeyi anlatan kitabının gençlere örnek olmasını istiyor. Sefa Yurtkölesi şöyle konuştu:

*Kitabı yazmak açıkçası benim için zor değildi. Nasıl insanlar doğduktan sonra elini kullanmayı keşfediyor ben de zorunlu olduğum için ayağımı kullanmayı keşfettim. Bunu kitabımda da anlatıyorum. Sol ayağımla birlikte yazdım ben bu kitabı ve bir sıkıntı yaşamadım. Rahat bir şekilde yazdım. Bir problemle karşılaşmadım. Kitap şuanda çok beklediğimden açıkçası çok daha üst seviye bir ilgi görüyor. Bu kitabı okuyan insanlar şükretmeyi öğrensin.

*Sabırlı bir şekilde davranılması gerektiğini insanlara aktarmak istiyorum. Gençlerimize aslında daha çok yönelik bir de bu tarz bir kitap. Gençlerimizin neler başarabileceğini, hayatta ne kadar zorlukla karşılaşırsa karşılaşsınlar hiçbir şeyden vazgeçmemeleri gerektiğini anlatmaya çalıştım kendimce. Hangi zorluk olursa olsun, imkansızı başarmanın ne demek olduğunu bu kitapla birlikte gençlerimize anlattım.

SOL AYAĞIYLA İMZALADI

Kitabını çıkaran Sefa Yurtkölesi imza günü de düzenledi. Engelleri aşan Sefa'ya kitabını imzalatmak isteyenler sıraya girdi. Sefa da, sol ayağıyla yazdığı kitabını yine sol ayağıyla imzaladı. Kitabı imzalatanlar da engelli Sefa'nın azmine hayran olduklarını anlattı.Sefa'nın annesi Zeynep Yurtkölesi de oğlunun sevgi dolu, azimli biri olduğunu belirterek, onunla gurur duyduğunu söyledi.