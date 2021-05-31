Engelleri yaptığı resim ve yazdığı şiirlerle aşıyor

Marmaris’te yaşayan ünlü ressam Nursel Kargın’ın 1 yaşından bu yana engelli kızı 34 yaşındaki Ecenur Türköz, hiçbir eğitim almadan kendi yetenekleriyle kendine özgü yarattığı çizgileriyle resim yapıyor.

Yüzlerce kuru boya resmindeki çizgileri Avusturyalı dışa vurumcu ressam Egon Schiele’ye benzetilmesinin yanı sıra Ecenur’un platonik olarak aşık olduğu Gökhan Özen, Pamir Pekin ve Buğra Gülsoy gibi erkek sanatçılara ve sevdiklerine yazdığı 40 şiirini ise rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal bazı akşamlar Number-1 Türk-FM’de seslendiriyor.

Ecenur Türköz, “Azize öğretmenime ‘vücut nasıl çizebilirim’ diye sordum. Bana üçgenler yaparak sonradan onları birleştirmemi söyledi. Buna çok çalışarak sürekli üçgen çizdim. Sonra da onları birleştirmeye başlayınca bu duruma kadar geldim. Okuldaki arkadaşlarımdan Tuğçe Karaaslan sürekli bana fikirler verdi. Onun sayesinde çalışmalarımı çok geliştirdim. Yüzlerce çizdiğim resimler var. Yaptığım resimleri görenler benim çizgilerimi Avusturyalı dışa vurumcu ressam Egon Schiele’ye benzetti. Annem hemen onun kitabını aldı ve ona benzetilmem de beni çok mutlu etti. Annemin tablolarını da çok beğeniyorum ve onunla gurur duyuyorum” dedi.

“PLATONİK AŞKLARIM BANA ŞİİR YAZDIRDI”

Şiir yazmaya sanatçı Gökhan Özen’e çok hayran olmasıyla başladığını söyleyen Ecenur, şöyle konuştu: “15-16 yaşlarında Gökhan Özen’e aşıktım. Ona olan aşkımdan onun için şiirler yazmaya başladım. Bir gün Gökhan Özen Marmaris’e gelip sahneye çıktı. Aşırı derecede sevgimi görünce korumaları beni kulise aldı. O zaman kendisine aşık olduğumu ve ona şiirler yazdığımı da söyledim. Elimi eline alıp uzun süre öyle kaldık, bana gülümsedi. Ben de ona ‘duman gözlüm’ dedim.”

Anne Nursel Kargın da “Tabii iki gün boyunca Ecenur’un o eli yıkanmadığı gibi hiçbir şey bile tutmadı, eli göğsünde gezdi” ifadelerini kullandı.

Sonraki yıllarda da oyuncu Pamir Pekin’e aşık olduğunu ve şiirler yazdığını belirten Ecenur, şimdi de Buğra Gülsoy’a hayranlık duyduğunu söyledi.

Şiirlerinde genelde yaşam, insan ve doğaya duyduğu sevgileri işlediğini belirten Ecenur, bakıcı ablalarına da şiir yazıyor: “Melehan, Ayşe, Binnur, Nurten ablalarımı çok sevdim. Bana çok güzel şeyler anlatıyor ve benimle çok yakından ilgileniyorlardı. Onlar benim hayatında önemli yerlere sahip. Onun için de hepsine yazdığım şiirlerim oldu.”

ŞİİRLERİNİ AHMET ÖZAL RADYODA SESLENDİRİYOR

Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu ve aile dostları Ahmet Özal’ın şiirlerini seslendirdiğini ve hatta Number-1 Türk-FM’de de bazı geceler bunlardan bazılarını okuduğunu da söyleyen Ecenur, “Ahmet Amca bize sık sık gelir. Resimlerimi ve şiirlerimi çok beğeniyor. Bir iki şiirimi seslendirdikten sonra Number-1 Türk-FM’de de kendi programında okudu. Ahmet Amca’nın sesiyle şiirlerimi ve resimlerimi sosyal medyada paylaşıyorum. Çok da beğeni alıyorum” dedi.