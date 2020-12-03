Engelli bireylerin sorunlarını çözmek için en önemli adım: Eğitim

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) Başkanı Mutlu Mete Kaçar, SÖZCÜ'ye özel açıklamalarda bulunarak, engelli bireylerin günlük hayatta ne gibi sorunlarla karşılaştığını, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif ve etkin katılımı için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Dünyada 1 milyardan fazla engelli bireyin olduğu belirtiliyor. Elbette yaşayan her canlı birer engelli adayıdır. 3 Aralık Dünya Engeliler Günü de tüm dünyada engelli haklarına dikkat çekildiği, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikler düzenlediği farkındalık günü olarak karşımıza çıkıyor.

SÖZCÜ, engelli bireylerin günlük hayatta ne gibi sorunlarla karşılaştığını ve engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif ve etkin katılımı için neler yapılması gerektiğini Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) Başkanı ve federasyonun ilçe temsilcisine sordu.

“TÜRKİYE ENGELLİLERİN ULAŞIMI KONUSUNDA AVRUPA STANDARTLARINI YAKALAMIŞ DEĞİL”

Şu anda ülkemizde 8,5 milyon civarında kayıtlı engelimiz bulunduğunu belirten UTEF Başkanı Mutlu Mete Kaçar, “Ama maalesef şartlarımız istenilen nitelikte değil. Son 10 yılda Türkiye'de engellilerimize sahip çıkılmaya başlandı ve bu vesileyle de en basitinden engellilerimiz maaşa kavuşmuş oldu. Engelli yakınları, bakıma muhtaç bireyler için maaşa kavuşmuş oldu. Tabi ki daha yapılabilecek çok şey var. Engellilerin ulaşımları ile ilgili bir sürü problemleri bulunmaktadır ve uluslararası düzeyde düşünürsek Avrupa’nın standartlarına baktığımızda Türkiye o standartları henüz yakalamış değil” dedi.

“ÖZELLİKLE KALDIRIM SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR”

“Engelli bireyler sokağa çıktığı sürece, hayata, yaşama baktığı sürece biz de hangi engellerle karşılaştıklarını görme imkanı buluyoruz” diyen Kaçar, sözlerine şöyle devam etti; “Engellilerin şehirlerarası ve şehir içinde karşılaştığı problemlere gelirsek; mesela akülü tekerlekli sandalye ile giden bir engellimizin şarj istasyonlarının yeterliliği konusunda sıkıntılar var. Engelli bireyler için ortak alanlardaki tuvaletler ile ilgili de oldukça sıkıntılar mevcut. Özellikle kaldırım sorunlarının çözülmesi gerektiğini düşünüyorum”

Engelli bireylerin sorunlarını çözmekteki en önemli adımın eğitim olduğunu söyleyen Kaçar, “Çünkü eğitim her engeli aşar. Bu eğitimde aileden başlar, ailenin bilinçlendirerek toplumla bütünleşmesi her zaman bizde başarıyı yakalar” diye konuştu.

“SADECE SOSYAL YARDIMLARLA ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ÇÖZEMEYİZ”

Merkezi Antalya'da olan federasyonun Muratpaşa ilçe temsilcisi ve aynı zamanda özel eğitim öğretmeni Ebru Serim de engelli bireylerin sosyal hayata aktif ve etkin bir şekilde katılabilmeleri için özel eğitimin önemine dikkat çekti.

Türkiye'de engelli bireylerin toplumla bütünleşme yönünde yoğun sorunlar yaşadığını söyleyen Serim, “Sadece sosyal yardımlarla engelli bireylerin sorunlarını çözümleyemeyiz. Eğitimsiz engellinin ne kendisine ne de topluma katkısı olabilir. Eğitim alma hakkı engelli bireylerin anayasal hakkıdır ve özel eğitim, genel eğitimin bir parçasıdır” dedi.

“ENGELLİ İNSANLARIN TOPLUMA KATILIMI İÇİN ÖZEL EĞİTİM ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

Özel eğitimin asıl amacının, engelli kişinin yaşamı boyunca kendi kendine yetebilmesini sağlayacak becerileri kazandırmak olduğunu belirten Serim, “Özel eğitim doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreci kapsar. Mesleki eğitim de bunun bir parçasıdır. Zihinsel engelli insanların toplum yaşamına tam katılımının sağlanması için gereken becerilerin özel eğitim sürecinde kazandırılması önem arz etmektedir. Bu sebeple eğitim sürecinde kişiye özel yaklaşım olmadığı sürece eğitimde başarıdan söz edilemez” şeklinde konuştu.

“ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ EKSİKLİĞİ HAD SAFHADA”

Sosyal yaşama katılabilmenin, engelli birey için çok önemli olduğuna dikkat çeken Serim, “Eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamak bu eksikliğin çoğalmasına sebebiyet verir ki bu da engelli bireylerin kendilerini geri çekmesine, böylece toplumdan ayrışmalarına sebep olur. Engellilerin, özel eğitim gerektiren bireylerin topluma etkin ve üretken kişiler olarak katılmalarını sağlamak gereklidir. Ancak burada önemli bir husus daha var. Özel eğitim veren okullarımızda öğretmen eksikliği de had safhadadır” açıklamasında bulundu.