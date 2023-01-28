Engelli değil “özel”

Tip 1 diyabet hastası çocuğun otobüs kartının üzerindeki 'engelli' ibaresi, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesiyle belediye tarafından 'özel' şeklinde değiştirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gaziantep’te yaşayan Tip 1 diyabet hastası çocuk, KDK’ya çocuk internet sitesi üzerinden başvuruda bulunarak, ‘özel gereksinimli çocuk’ olduğunu, belediye otobüslerinde kullanmak için ‘serbest kart’ çıkarttırdığını; fakat kartın üzerinde ‘engelli’ ibaresi olduğunu, kartın renginin de diğer kartlardan farklı olduğunu bildirdi.

Başvurucu çocuk, çocukların psikolojisi düşünülerek 18 yaş altındaki çocuklar için ‘engelli’ ibaresine yer verilmediğini, ‘özel gereksinim raporu’ verildiğini kaydetti. Bu raporla birlikte verilen kartın üzerinde ‘engelli’ yazmasını istemediğini bildirdi.

‘ENGELLİ’ YERİNE ‘ÖZEL’

Başvuruyu inceleyen KDK, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile iletişime geçti. KDKnın yaptığı arabulucu görüşmeler sonucunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesince çocuğun talebi doğrultusunda kartta ‘engelli’ ibaresi yerine ‘özel’ ibaresine yer verildi.

Türkiyede 18 yaş ve altı çocuklar, herhangi bir veli/vasi onayı, izni gerekmeden doğrudan KDK’ya başvurabiliyor. Çocuklar; okullarda, dershanelerde ve kamu hizmeti aldıkları her yerde yaşadıkları sorunları ‘www.kdkcocuk.gov.tr’ web sitesi üzerinden doğrudan KDK’ya iletebiliyor. (DHA)