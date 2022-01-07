Engelli doğan buzağısı için yardım istedi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde engelli olarak doğan buzağısını evinde biberonla çocuk gibi besleyen yaşlı adam gözyaşı dökerek yardım istedi.

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Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Mumcuçiftliği köyünde 5 gün önce doğum yapan bir inek felçli buzağı dünyaya getirdi. Ayakta duramayan buzağı, görenleri üzdü.

Hayvan sahibi Osman Boyraz engelli buzağıya gözü gibi bakıyor. Boyraz yattığı tarafları yara olmaması için de buzağıyı sürekli çeviriyor. Maddi durumu iyi olmadığı için veterinere gidemeyen Osman Boyraz yetkililerden yardım istedi. Gözyaşı döken Boyraz buzağısının iyileşmesi için yardım bekliyor.



“HAYVANIM DA BEN DE AĞLIYORUM”

Osman Boyraz, “Hayvanım sakat doğum yaptı. Bunun altına döşek, yastık yaptım, biberonla besliyorum. Çok zor geçiniyorum, aylığım yok. Yetkililerden yardım bekliyorum. Hayvanlarım vitaminsiz kaldı. Yemin torbası 250 lira, veresiye alırsam 300 liraya veriyorlar. O yüzden alamıyorum. Hayvanıma bir şifa istiyorum, çok üzülüyorum. Felçli ön kollarında kürek kemikleri yok, arka ayakları basmıyor. Sol tarafı felçli tutmuyor. Evde sobanın yanına getirip emziriyorum, doyuruyorum geri annesinin yanına götürüyorum. Ememediği için annesi de yanında tutmuyor, çok sıkıntılı bir durum. Her gün çocuk gibi bakıyorum. Sağa sola döndürüyorum hayvanım da ben de ağlıyorum” dedi.

“YAŞAMASINI İSTİYORUZ”

Osman Boyraz’ın oğlu Hakan Boyraz ise “Dört gün önce gece sakat şekilde doğdu. Anne karnında vitaminsiz kalmış o yüzden ön bacakları kısa. Maddi durumumuz olmadığı için yem alamıyoruz. Biberonla besliyoruz, sıcak tutuyoruz. Yan tarafları ağrımasın diye saat başı döndürüyoruz. Geçimimiz bundan. Uyutmak istemiyoruz, yaşamasını istiyoruz. Büyüklerimizin sesimizin duymasını istiyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)