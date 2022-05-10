Engelli yazar Mustafa Oğuz Mucurluoğlu: Dip altı noktada yaşıyoruz

4 üniversite bitiren ve yüksek lisans da yapan yüzde 98 engelli yazar Mustafa Oğuz Mucurluoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu ve sorunlarını anlattı.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini belirten Mustafa Oğuz Mucurluoğlu “Korkunç bir sıkıntı içindeyiz. Normal vatandaşlar bile dip noktada yaşıyor, biz ise dip altı noktadayız. Bitmek tükenmek bilmeyen sıkıntılarımız var. Elektrik zamları bizi de vurdu, medikal ürünlere ise fiyatlarından dolayı ulaşamıyoruz” dedi ve ekledi:

“Maddi noktada geçim zorluğu, engellilerin maddi geçim zorluğuyla kıyaslandığında engelliler için çok daha sorunlu… Engellilerin en temel ihtiyaçları olan giderler maddiyata bağlı. Bizim yeme, içme barınma ve giyinme gibi temel ihtiyaçlar dışında tekerli sandalye tamiri, medikal ürünlerin çok pahalı olması gibi sorunlarımız da var. Engellilerin bakım maaşları ise asgari ücretin bile altında. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yeterli değil. Bizi bir haftayla, bir günle anmak yerine bütün bir yıl gerçekten yaşanabilir bir ülkede varlığımızı, mücadelemizi sürdürüp el ele, kol kola vermekten yanayız'.”