Engelliler bu kampta çok mutlu

Türkiye Beyazay Derneğinin "Engelli Kampları" projesiyle engelli bireylerin aileleriyle sosyalleşmesine imkan tanınıyor.

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Türkiye Beyazay Derneğinin “Engelli Kampları” projesiyle engelli bireylerin aileleriyle sosyalleşmesine imkan tanınıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde hayata geçirilen projeyle yurt içindeki özel gereksinimli bireyler ile engelliler ve ailelerinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmaları amaçlanıyor.

Proje kapsamında tatil standartlarındaki kamp ortamlarında dinlenen bireyler aynı zamanda eğlence amaçlı çeşitli etkinliklere katılıyor.

OYUNLAR, ATÖLYELER

Çocuk animasyonu, fitness, canlı müzik, karaoke, sabah ve akşam sporu, eğitsel oyunlar, doğa yürüyüşü, oryantiring, bocce, mini golf, binicilik, okçuluk, futbol, lego oyun alanı, tırmanma duvarı, top havuzu, trambolin, konsol oyunları, müzik, resim ve takı atölyeleri gibi çeşitli etkinlikleri barındıran kamp alanlarında özel bireylerin yetkinliklerinin geliştirilmesine olanak sağlanıyor.

Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen kamplarda, engelli bireyler ve aileleri sosyalleşme fırsatı elde ediyor. Yaş grubu ve engel durumu ayırt etmeksizin talepte bulunan tüm engellilerin aileleri ile katılabildiği kamplar gezi programlarıyla taçlandırılıyor. Kamplarda düzenlenen çeşitli eğitimlerle de engellilerin kişisel gelişimleri için fırsat eşitliği sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva, derneğin engellilerin içindeki potansiyeli açığa çıkarabilmek için farklı eğitimler ve etkinlikler düzenlediğini, “Engelli Kampları”nın da bu amaçla sürdürdükleri projelerden biri olduğunu belirtti.

Engelli bireyleri sosyal hayata kazandırabilmek için yapılan kampların onların “hayatın dışında kaldıkları” düşüncesinin yanılgıdan ibaret olduğunu gösterdiğini kaydeden Ayva, böylece engelli bireylerin daha çok okuyacağını, eğitim göreceğini, meslek sahibi olacağını, beceri kazanarak kendisine, ailesine ve topluma faydalı hale geleceğini ifade etti.

AA