Engelliler için gözlük kabından temizlik robotu yaptı

Mustafa Kemal Üniversitesi Elektrik Bölümü’nden mezun olan, Gazi Üniversitesi Mikro Denetleyicileri üzerine eğitim alan Ömer Çağan Avcı, 7 yıl süren buluşunu, kendisinin bu günlere gelmesinde çok emeği olan anneanne ve dedesine ithaf ettiğini söyledi.

7 YILDIR BU PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Geliştirdiği makineyi engellilere adadığını söyleyen Avcı, “Yaklaşık yedi yıldır bu proje üzerinde çalışıyorum. Bu yedinci versiyonum bununla engelli arkadaşlara iş imkanı sağlamak istiyoruz. Bunun çıkış hikayesi anneannem ve dedem biri görme engelli biri de yürüme engelli ikisi de rahmetli oldu. Bunlara ithafen amel defterleri kapanmasın diye bu projeyi engelli arkadaşların hizmetine sunuyorum. Proje sayesinde engelli insanlarımızın iş dünyasına hizmetlerini artıracağız. Hem temizlik sektöründe hem de güvenlik sektöründe engelli arkadaşlarımız çok rahat bir şekilde iş bulabilecekler. Bu amaç doğrultusunda bu projeyi ilerletiyoruz” dedi.

ENGELLİLERE İŞ İMKANI SAĞLAYABİLİR

Engelli vatandaşların herhangi bir uzva ihtiyaç duymadan oturdukları yerden uzaktan kontrolle temizlik robotunu kullanabileceklerini vurgulayan Avcı, “Kendi imkanlarımla yaptığım temizlik robotunda kullandığım malzemelerin başında gözlük kabı geliyor. Yapımda kullandığım malzemeler genelde kendim kullandığım evde bulunan malzemeler. Robotun tüm malzemelerini kendi imkanlarımla temin ettim” diye konuştu.

Temizlik robotunu ilk kez kullanan engelli vatandaş Songül Çelik ise, birçok insan için özellikle engelliler için kahvelerini içerken uzaktan kumanda ile çok rahat bir şekilde hareket ettirebilecekleri bir süpürme alanı. Son zamanlarda evlerde kullanılan çok süpürge çeşidi var ancak bahçe, balkon temizliği yapan yok. Bu robot engellilere birçok yerde iş imkanı sağlayacaktır. Çünkü ayakta bir engelli temizlik yapamaz ama bununla rahatça yapabilir. Temizlik sektöründe engellilerin daha rahat iş bulmalarını sağlayacak bir proje olmuş” dedi. (İHA)