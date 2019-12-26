Genellikle bir sebze olarak kabul edilmesine rağmen, enginar (Cynara cardunculus) bir tür devedikenidir. Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde yetişir. Türkiye'de de en çok yetiştirildiği bölgeler Marmara ve Ege'dir. Enginarlar, bağışıklık sistemini güçlendirmede, kolesterolü düşürmede ve ateroskleroz, kalp krizi ve felç gibi hastalıklara karşı koruma avantajları nedeniyle tüketilir. Şimdi, enginar neye iyi geliyor? Enginarın faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenlere birlikte göz atalım...

Enginarın yağ oranı düşük, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar bakımından zengindir. Özellikle folat ve C ve K vitaminleri yüksek, ayrıca magnezyum, fosfor, potasyum ve demir gibi önemli mineraller bakımından eşsiz bir bitkidir. Potansiyel sağlık yararları yüzünden yüzyıllardır tıpta kullanılmaktadır. Peki, enginar neye iyi geliyor? Enginarın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ENGİNAR NEYE İYİ GELİYOR?

Enginarın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Enginar, magnezyum, fosfor ve manganez gibi vitamin ve mineralleri sağlayan en iyi yiyeceklerden biridir. Bu mineraller kemik sağlığını ve yoğunluğunu artırarak osteoporoz gibi koşulların olasılığını azaltır.

* Enginar, antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengin olmasından dolayı dolaşım ve sindirim sistemi düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Enginar ayrıca, kanı temizler, kötü kolesterolü (LDL) düşürüp iyi kolesterolü dengeler.

* Enginarın bir diğer sağlık yararı, kan basıncını düşürmeye yardımcı olmaktır. Enginar, vücudunuzdaki sodyumun etkilerini düzenlemeye yardımcı olan potasyum bakımından zengindir. Yüksek sodyum seviyesi kan basıncında artışa neden olabilir. Yüksek tansiyon veya hipertansiyonu olan hastalar sıklıkla potasyum eksikliğine sahiptir. Bu nedenle, diyetiniz yoluyla potasyum alımını arttırmanız önerilir. Diyabet hastaları, yüksek tansiyon gibi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olmak için düzenli olarak enginar tüketmelidir.

* Enginar, mide ve bağırsağı temizleyerek şişkinlik ve gaz oluşumunu engeller.

* Enginardaki temel besinler doğum kusurları riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu sebzede bulunan folik asit, yenidoğanlarda tüp defektlerinden korunmaya yardımcı olabilir. Folik asit bir B vitaminidir ve bebeğin beyninde veya omurgasında doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olması için hamilelik öncesinde ve sırasında mutlaka tüketilmelidir.

* Enginar, kalori ve yağ bakımından düşük, lif bakımından da oldukça zengin bir besindir. Vitamin ve mineral açısından zengin, ayrıca amino asit özellikleri ve lif bakımından da zengin olması, hem vücudu beslemesi hem de tok tutması sebebiyle kilo vermeye yardımcı olur.

* Enginar, bağışıklık sisteminin vücudunuzdaki serbest radikallere karşı savaşmasına yardımcı olabilecek güçlü antioksidanlarla doludur. Polifenoller enginarlardaki antioksidanlardır. Polifenoller, kanser hastalarında kanser hücrelerini inhibe etme, durdurma ya da tersine çevirme yeteneğine sahiptir. Enginarlarda bulunan rutin ve quercetin ayrıca kanser gelişme olasılığını azaltan antioksidan özellikler içerir.

* Enginar, hayati vitaminler ve gerekli mineraller ile yüklü olduğu için, dünyanın en sağlıklı süper gıdalarından biridir. Fosfor, manganez ve magnezyum gibi esansiyel mineraller kemik yoğunluğunun artmasına, genel kemik sağlığının desteklenmesine yardımcı olurken osteoporoz gibi durumların gelişmesi ihtimalini de azaltabilir.