Genellikle Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde yetişen enginar bir sebze olarak kabul edilse de (Cynara cardunculus) bir tür devedikenidir. Genelde 50-150 cm boya ulaşan enginar Türkiye’de Marmara ve Ege bölgelerinde yetiştirilir. İçerisinde pek çok vitamin ve mineral barındıran enginarın sağlık için saymakla bitmeyen faydaları vardır. Peki, Enginarın içinde hangi vitaminler var? Enginarın faydaları hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Enginar beslenme amaçlı olarak, öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmede, kolesterolü düşürmede ve ateroskleroz, kalp krizi ve felç gibi hastalıklara karşı koruma avantajları nedeniyle tüketilir. Enginar ayrıca uzun zamandır vücudu detoksifiye etmek ve karaciğer sağlığını geliştirmek ve hazımsızlık, kabızlık, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve ishal gibi sindirim sorunlarına yardımcı olmakla ünlüdür. Peki, enginarın içinde hangi vitaminler var? Enginarın faydaları hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

ENGİNARIN BAŞLICA FAYDALARI

– Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

– Kötü kolesterolü düşürür.

– Kan hücrelerini güçlendirir.

– Mideyi korur.

– Karaciğeri temizler.

– Sindirim sistemini güçlendirir.

– Hücre onarımını ve yenilenmesini destekler.

– İçeriğinde bulunan folik asit, yenidoğanlarda tüp defektlerinden korunmaya yardımcı olabilir.

– Kilo vermeye yardımcı olur.

– Kemik sağlığını destekler.

– Hafızayı güçlendirir, konsantre gücünü artırır.

– Cilt dokularında zararlı toksinlerin birikmesinin önüne geçer.

– Kanser riskini azaltır.

– Demir eksikliğinden kaynaklanan rahatsızlıkları önler.

– Taze enginar yaprakları idrar söktürücüdür.

ENGİNARIN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 g enginarın besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 84,94 g

Enerji: 47 kcal

Protein: 3,27 g

Toplam yağ: 0.15 g

Karbonhidrat: 10.51 g

Lif: 5.4 g

Toplam şeker: 0.99 g

Kalsiyum: 44 mg

Demir: 1.28 mg

Magnezyum: 60 mg

Fosfor: 90 mg

Potasyum: 370 mg

Sodyum: 94 mg

Çinko: 0.49 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 11.7 mg

Tiamin: 0.07 mg

Riboflavin: 0.07 mg

Niasin: 1.05 mg

B-6 Vitamini: 0.12 mg

Folat, DFE: 68 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE : 1 µg

A Vitamini, İÜ: 13 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.19 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 14.8 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,06 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg