Enkazdan çıkan eşyalar Kızılay çadırında bir umut bekliyor
Türk Kızılay’ın Buca’da kurduğu çadırda, depremde yıkılan Emrah Apartmanı’nın enkazından çıkarılan eşyalar yer aldı.
Çadırdaki masaların üzerine yayılmış aile fotoğraflarının yanı sıra çeşitli ev eşyaları, kitaplar, giysi ve ayakkabılar dikkat çekti.
Türk Kızılay yetkilileri, depremden sonraki günlerde çadırın daha sık ziyaret edildiğini söyledi. Son günlerde ise ziyaretçinin giderek azaldığı belirtilirken, çadırın birkaç hafta sonra toplanacağı bildirildi.(İHA)