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Enkazdan çıkan eşyalar Kızılay çadırında bir umut bekliyor
Enkazdan çıkan eşyalar Kızılay çadırında bir umut bekliyor
İzmir'deki depremin ardından yerle bir olan Emrah Apartmanı'ndan geriye kalan çok sayıda eşya, hayata tutunabilen sahiplerini Türk Kızılay çadırında bekliyor.
Yaşam 30 Kasım 2020 - 14:06

Türk Kızılay’ın Buca’da kurduğu çadırda, depremde yıkılan Emrah Apartmanı’nın enkazından çıkarılan eşyalar yer aldı.

Çadırdaki masaların üzerine yayılmış aile fotoğraflarının yanı sıra çeşitli ev eşyaları, kitaplar, giysi ve ayakkabılar dikkat çekti.

(FOTO: İHA)

Türk Kızılay yetkilileri, depremden sonraki günlerde çadırın daha sık ziyaret edildiğini söyledi. Son günlerde ise ziyaretçinin giderek azaldığı belirtilirken, çadırın birkaç hafta sonra toplanacağı bildirildi.(İHA)

Son güncelleme: 14:09 - 30.11.2020
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