Ensest ilişki bebeği, doğumundan hemen sonra korkunç bir şekilde öldü…

Özbekistan'da kardeş olduğu belirtilen çiftin bebekleri doğduktan iki saat sonra hayatını kaybetti. Bebekte milyonda bir rastlanan genetik bir hastalık olduğu açıklandı.

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Özbekistan’da ensest ilişki sonucu doğan bir bebek, ciddi sağlık sorunları nedeniyle doğumundan birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

Çocuğun anne ve babasının kardeş olduğu bu yüzden bebeğin kusurlu doğum sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Özbekistan’ın Dustlik kentinde meydana gelen olayda, bebeğin yüzü tamamen pullarla doğduğu ve “ağır konjenital iktiyoz” tespit edildiği belirtildi. Oldukça ender rastlanan hastalığın ismi “lchthyosis congenita” olarak açıklandı. Bebeğin başka doğum kusurları olduğu da belirtildi.

İKİNCİ ÇOCUĞU OLACAKTI…

Özbekistan Sağlık bakanlığı, annenin 1994 doğumlu olduğunu açıklarken, bebeğin 35 hafta dört günlükken doğduğu belirtildi. Bakanlık, ölen bebeğin kadının ikinci çocuğu olduğunu ilkinin ilk kocasından olduğunu ve sağlıklı olduğunu ifade etti.

Daha önce, dünyada 400 milyona yakın insan nadir hastalıklardan etkilendiği açıklanırken, bu sayılar; Avrupa'da 30 milyon, Amerika'da ise 25 milyon olarak duyurulmuştu. Türkiye’de de 5-6 milyon kişinin ‘akraba evlilikleri’nden kaynaklı genetik ve nadir hastalıklardan muzdarip olduğu açıklanmıştı.

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