EOSB’den sokak hayvanları için komisyon

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, kentin ekonomik kalkınmasına katkı sunarken Eskişehir'e değer katan sosyal sorumluluk projelerine de devam ediyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, sokaktaki canları korumak için ‘Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonu' kurdu. Oluşturulan komisyon ile birlikte OSB sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının barınma ve beslenme gibi tüm ihtiyaçları karşılanacak.
Yaklaşık bir aydır yürütülen saha çalışması sonucunda Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yaklaşık 800 başıboş sokak hayvanı tespit edildi. Tamamlanan çalışmalar sonrası EOSB yönetimine bağlı olarak faaliyetlerini yürütecek olan ‘Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonu' kuruldu. 40 kişilik heyetten oluşan ve tüzüğü oluşturulan komisyonda Başkan Vekili Metin Saraç ve Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva da yer aldı.
Komisyon ilk toplantısını Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirdi. Toplantıda ilk olarak sokaktaki canların beslenme ihtiyaçları karşılanarak, gönüllü firmaların desteğiyle kulübe sorununun çözülmesi kararlaştırıldı. Sonrasında ise Odunpazarı Belediyesi ile iş birliği yapılarak sağlık bakımlarının yapılması ve kısırlaştırılma kararı alındı.