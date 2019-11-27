İlk defa anne olacaklar mükemmel bir doğum deneyiminin hayalini kurar. Ancak doğum esnasında bazı beklenmeyen durumlar gelişebilir. Bu durumlarda ise epizyotomi gibi başvurulan prosedürler vardır. Peki, Epizyotomi nedir, neden yapılır? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

Bebeğin hızlı bir şekilde doğumunun gerçekleştirilmesi gerektiğinde veya bebeğin anormal bir pozisyonda olması durumunda gerekli görülen epizyotomi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz… Epizyotomi nedir, neden yapılır? İşte cevapları…

EPİZYOTOMİ NEDİR?

Epizyotomi, vajinal açıklığı büyütmek ve doğum işlemini kolaylaştırmak için vajinal duvar ve perine (uyluk bölgeleri arasındaki bölgeye vajinal açıklıktan uzanan) bir kesiktir. Hamile kadınların çoğu bu prosedüre ihtiyaç duymayacak olsa da, acil durumlarda bazen gerekli olabilir.

EPİZYOTOMİ NEDEN YAPILIR?

Epizyotomimi tüm normal doğumlarda başvurulan rutin bir işlem değildir. Epizyotomi için çeşitli koşulların, zorunlulukların olması gerekir.

Bunlar:

– Bebeğin makat gelişi,

– Bebeğin kafasının normalde daha büyük olması,

– Bebeğin prematüre olması,

– Doğum eyleminin uzun süren aşaması,

– Anne adayının ıkınmalarının yetmemesi,

– Perine alanın hassas olması ve bu sebeple yırtılabilme riskinin yüksek olması epizyotomi uygulanmasını gerektirmektedir.

Epizyotomi annenin ıkınma süresini kısaltır ve doğum sürecini daha kolay hale getirir.

EPİZYOTOMİNİN RİSKLERİ

Bir epizyotominin bazı olası komplikasyonları şunları içerebilir:

– Kanama

– Rektal dokulara yırtılma ve dışkı geçişini kontrol eden anal – Sfinkter kası

– Şişme

– Enfeksiyon

– Perineal dokularda kan toplanması

– Cinsel ilişki sırasında ağrı

Durumunuza bağlı olarak başka riskler de olabilir. Doğum yapmadan önce endişelerinizi sağlık uzmanınızla görüşün.

İYİLEŞME SÜRECİ

Pek çok kadın epizyotominin en zor kısmının iyileşme süreci olduğunu söylüyor. Aşırı ağrılı olmamakla birlikte, epizyotomi sonrası yara iyileşirken oldukça rahatsız edici olabilir. Perinumdaki hassasiyet doğumdan sonra haftalarca yürümeyi ya da oturmayı zorlaştırabilir.