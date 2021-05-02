ERDEMİR’in havayı kirletmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi

Zonguldak Ereğli’deki ERDEMİR fabrikasının bacasından Cumartesi günü öğleden sonra yoğun şekilde çıkan kahverengi duman, kısa sürede gökyüzünü kapladı. Vatandaşlar da o anları görüntülenerek sosyal medyada paylaşılarak tepki gösterdi. Fabrikanın temiz havayı kirlettiğini ileri süren ilçe halkı, her hafta sonu bacalardan zehirli dumanı salındığını ve bunu da teknik arızaya bağladığını iddia ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu olaya bir çözüm bulmasını istedi.

FABRİKADAN AÇIKLAMA: TEKNİK ARIZA OLDU

Sosyal medyada vatandaşların tepki göstermesi üzerine fabrika açıklama yaptı. Açıklama, fırınlardan birinde teknik bir arıza olduğunu ileri süren yönetim, “Erdemir 2. Yüksek fırınında 1 Mayıs 2021, Cumartesi günü saat 15.00 sularında yaşanan teknik arızaya bağlı olarak toz emisyonu çıkışı meydan gelmiştir.

Ekiplerimiz tarafından arızaya anında müdahale edilmiş olup; sorunun en kısa sürede çözümü için çalışmalar büyük bir titizlik ve süratle devam etmektedir. Hiçbir çalışanımızın zarar görmediği bu teknik arızanın en kısa sürede giderilmesi için, yerel otoritelerle koordineli bir şekilde çalıştığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.