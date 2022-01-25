Erdoğan’dan Fatma Girik’in kardeşine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fatma Girik’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

ÖLÜM SEBEBİ CORONA VİRÜSÜ

Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik dün İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Zatürre ve solunum yetmezliği teşhisiyle hastaneye yatan Fatma Girik’in ölüm sebebi Covid-19’a bağlı viral enfeksiyon ve çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.

“İHMAL VAR DEMİYORUM AMA…”

Hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Girik’in kardeşi Günay Girik ablasının hastaneye yatırılmadan önce Covid-19 olmadığını söyledi ve “Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama koronayı kesin burada oldu” dedi.

Günay Girik şunları söyledi: “Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile, cenaze işlemleri ise yarın Cemal Reşit Rey'de tören düzenlenecek. Akabinde Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum'a götürülüp toprağa vereceğiz. Ben hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmalimi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım peşindeyim.”

İlginizi Çekebilir Fatma Girik'in cenaze töreni ertelendi

İlginizi Çekebilir Fatma Girik'in yeğeni: İyileşip Bodrum'a dönmek istiyordu...