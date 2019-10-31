Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ergan Dağı’nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Ergan Dağı’nın yüksek kesimlerine kar yağdı
3 bin 256 metre yükseklikteki Ergan Dağı'nın zirve noktaları beyaza büründü. Kentte aralıklı etkili yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Yaşam 31 Ekim 2019 - 10:08

Kentte aralıklı etkili yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Ergan Dağı’nın zirve noktalarına yağan karla birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşanmaya başlandı. Vatandaşlar yavaş yavaş kışın kendini hissettirmeye başladığını söyledi. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.(İHA)

Etiketler