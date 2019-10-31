Ergan Dağı’nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Kentte aralıklı etkili yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Ergan Dağı’nın zirve noktalarına yağan karla birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşanmaya başlandı. Vatandaşlar yavaş yavaş kışın kendini hissettirmeye başladığını söyledi. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.(İHA)