Cinsiyet, ırk, anne babanın ergenlik seyri, doğum ağırlığı, beslenme, spor, kilo, sosyal ve psikolojik durum gibi etmenlere göre değişiklik gösteren ergenlik anne-babalar için korkulu, çocuklar için zorlu bir süreç olabilir. İster erken isterse geç herkesin eninde sonunda başına geleceği ergenlik kaç yaşında başlar? Aşamaları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde...

Ergenlik, bir çocuğun bedeninin büyüdükçe gelişmeye ve değişmeye başladığı zamandır. Fiziksel ve ruhsal değişimlerin belirgin olarak görüldüğü çocuklarda ergenlik hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik. Ergenlik kaç yaşında başlar? Aşamaları nelerdir? İşte cevapları…

ERGENLİK KAÇ YAŞINDA BAŞLAR?

Kızların ergenliğe başlama yaşı ortalama 11 iken, erkekler için yaş ortalaması 12’dir. Ortalama olarak kız çocukları 12,5-13 yaşlarında adet olarak ergenliklerini tamamlarken, erkek çocukları 14-15 yaşlarında ergenliklerini tamamlamaktadır.

ERGENLİK BELİRTİLERİ

Ergenlik belirtileri kız ve erkek çocuklarda farklı zaman ve farklı bulgular ile başlar.

Kız çocuklarında ergenlik belirtileri şunlardır:

– Meme tomurcuklanması

– Genital bölge ve koltuk altı tüylenmesi

– Adet kanamasının görülmesi

Kız çocuklarında adet kanamasının görülmesi genellikle ergenliğin başlangıcı değil son dönem belirtisidir.

Erkek çocuklarında ergenlik belirtileri şunlardır:

– Yumurtalık hacminde artış

– Genital bölge ve koltuk altında tüylenme, genital bölgede renk koyulaşması, penis boyunda büyüme ve sabah ejakülasyonu olarak devam eder.

– Ses kalınlaşması

ERGENLİK AŞAMALARI

Ergenlik 5 evrede incelenebilir.

Bunlar:

1. Evre; Bebeklikten itibaren çocukların ergenlik belirtileri olan meme tomurcuklanması, tüylenme veya yumurtalık hacminin artışına kadar olan dönemdir.

2. Evre; Kızlarda meme tomurcuklanması erkeklerde yumurtalık hacmi artmaya başlar.

3. ve 4. Evre; Meme gelişiminin devam ederken, kız çocuklarında hızlı boy uzamasının ve iç organlarda adete hazırlanmaya başlanan dönemdir. Erkek çocuklarında ise ergenliğin orta-son dönemlerinde hızlı boy atma ve ses kalınlaşması gibi bulgular yaşanır.

5. Evre; Ergenlik tamamlanırken, kızlarda adet, erkeklerde sperm üretimi başlar.