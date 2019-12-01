Ergin Ataman otele alınmadı

Önceki akşam oynanan maçta Bayern Münih'i farklı mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Bebek Otel'de yönetim kurulunun kararı ile otele alınmadı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter'in daveti üzerine dün Bebek Otel'e giden Ataman, şok bir tepki ile karşılaştı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, davetli olarak gittiği Bebek Oteli’ne alınmadı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter, yaşanan bu olaydan ötürü çok şaşkın olduğunu dile getirirken hukuki girişimde bulunacaklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter’in daveti üzerine Ergin Ataman dün Bebek Oteli’ne gitti. Bozkurter ile buluşacak olan Ergin Ataman Bebek Oteli güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.

“YÖNETİM KURULU KARARI OLDUĞU SÖYLENDİ”

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter, yaşanan bu olaydan ötürü çok şaşkın olduğunu dile getirirken, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ergin Ataman benim davetim üzerine Bebek Otel’e geldi. İçeride beklerken koçun otele alınmadığını öğrendim. Nedenini sorduğumda bunun yönetim kurulu kararı olduğunu söylediler. Böyle bir şey olur mu? Ergin Ataman, Türkiye’nin gururudur. Avrupa’nın en önemli takımlarından birisinin antrenörünü bu şekilde İstanbul’un en güzel yerlerinden birinde bulunan otele almamak olmaz. Hukuki olarak gereken müracaatı yapacağız.”

Bu arada Bebek Otel yetkililerinden ise bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ATAMAN YAŞANANLARDAN DAVACI OLDU

Ataman yaşanan bu olay sonrasında polise otele alınmamasıyla ilgili zabıt tutturdu ve şikayetçi oldu. İşte Ergin Ataman’ın yaşananlarla ilgili şu ifadeyi verdi: