Erhan Güler, Salda’da başladı Yeniköy’de tamamladı

Oyuncu Erhan Güler, dizi film ve tiyatro çalışmaları nedeniyle ara verdiği müziğe iddialı bir şarkı ve kliple döndü.

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Aranjörlüğünü Erdem Çetinler'in yaptığı ‘Sakız’ isimli şarkı ve çıkaracağı albüm ile turnelere hazırlanan Erhan Güler, klip çekimlerini Türkiye'nin Maldivleri olan Salda'dan başlayarak İtalya'nın Roma kentinde devam ettirdi ve Yeniköy’de tamamladı.

Klip yönetmenliğini ise genç yetenekli yönetmen Hüseyin Biçe üstlendi. Klipte sanatçıya oyuncu Merve eşlik etti. Erhan Güler’in ‘Sakız’ ismini taşıyan şarkıcı ve albümü Eylül ayı içerisinde sevenleriyle buluşacak.