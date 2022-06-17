Erhan’ın penceresi, dünyası oldu

Çalıştığı inşatta iş kazası sonrası felç kalan 24 yaşındaki Erhan Ezer, 8 aydır çıkmadığı evin penceresinden, sokaktan geçenleri seyrediyor. Eski hayatına dönmek istediğini söyleyen Ezer, "2 ayağımın benim için bu kadar önemli olabileceğini düşünmüyordum. Hiç aklımın ucundan geçmezdi" dedi.

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Antalya Kepez ilçesinde Erhan Ezer, 12 yaşında anne ve babasının ayrılmasının ardından bir süre yetiştirme yurdunda kaldı. Daha sonra yurttan ayrılan Ezer, lise eğitimini tamamladıktan sonra turizm sektöründe çalışmaya başladı. Pandemi nedeniyle turizm sektöründe iş bulamayan Ezer, bu süreçte inşaatlarda çalıştı. Ocak ayında inşaatta çalıştığı sırada bir anda gözü kararan Ezer, yüksekten düştü. Hastaneye götürülen ve omuriliğinden darbe aldığı belirtilen Ezer’e, 8 platin takıldı. Operasyonun ardından Erhan Ezer’in, belden aşağısı felç oldu.



4 KATI SIRTINDA ÇIKARTTI

Bir süre huzurevinde kalan, parası olmadığı için gerekli tedaviyi yaptıramadığını söyleyen Ezer, bir arkadaşından yardım istedi. Ezer’i huzurevinden alan arkadaşı, asansörü olmayan binada 4 kat sırtında taşıyarak evine çıkarttı. Hayatına tekerlekli sandalye ile devam eden Ezer, başvurduğu yerlerden geri dönüş alamayınca odasında kaslarını hareket ettirmek için spor yapmaya çalışıyor. 8 aydır odadan çıkamayan, hareket alanının kısıtlılığı nedeniyle 19-20 saatini yatağında geçiren Erhan Ezer, sokakta yürüyenleri, pencerenin önüne koyduğu sehpa üzerine oturarak seyrediyor.

‘HAYATIM TAMAMEN DEĞİŞTİ’

Kaza sürecini bilinci kapalı olduğu için çok hatırlamadığını söyleyen Erhan Ezer, “Hayatım tamamen değişti, artık felçliydim. Bunun psikolojik baskısı da vardı. 13 yaşımdan bu yana yalnız yaşıyordum ve ne yapacağımı bilemedim. Herkes bir akıl veriyordu ama ne yapabileceğimi bilecek durumda değildim. İşveren tarafından birtakım vaatler verildi. İyi niyetine inandım ve hiç kimsem olmadığı için süreçte onlarla birlikteydim. Ancak kendilerine yük olmak istemediğim için, bir süre sonra yanlarından ayrıldım” dedi.

’17 AYDIR FİZİK TEDAVİ ALAMADIM’

Tek başına çok zor günler yaşadığını anlatan Ezer, “Bir huzurevinde yaşamaya başladım. Doktorlarım bana ilk 2 yıllık süreçte tedavinin çok değerli olduğunu söyledi. Ancak 17 aydır hiçbir fizik tedavi alamadım. Birçok yeri aradım ama geri dönüş alamadım. Sıkıntılar nedeniyle kurumdan kendi isteğimle ayrıldım. Çıktıktan sonra aklıma arkadaşım geldi ve onu aradım” diye konuştu.

‘BÜTÇEMİZE UYGUN EV BULAMADIK’

Yaşadığı evin kendisi için uygun olmadığını söyleyen Ezer, “Bu eve yaklaşık 8 ay önce geldim. Buraya gelirken evin durumunu bilmiyordum. En azından asansörü olan bir bina beklerken olmadığını gelince fark ettim. Arkadaşım beni sırtında 4’üncü kata kadar çıkarttı. Ev değiştirmek için çabaladık. Ancak benim yaşamımı devam ettireceğim, bütçemize uygun ev bulamadık. Ev sahibi benim için banyoyu en baştan yaptırdı” ifadelerini kullandı.



‘ELİMDEN BAŞKA BİR ŞEY GELMİYOR’

Arkadaşlarının yardımı ile balkona çıkabildiğini belirten Ezer, “8 aydır evden 3 kere çıktım, onda da ambulansla hastaneye gittim. Bu süreçte gördüğüm sadece arkadaşım oldu. Bir de karşı komşumuza gelen misafir yanlışlıkla bizim zili çaldığında karşılaştığım kişiler oldu. Sürekli bu odadayım, arada arkadaşlarım çıkarırsa balkona çıkıp güneş görüyorum. Eskiden de gezmeyi seviyordum. Çoğu zaman pencereden yürüyen insanlara bakıyorum. ‘Eskiden ben de yürüyebiliyordum’ diyorum. Gözlemliyorum, elimden başka bir şey gelmiyor” dedi.



‘HİÇ AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ’

Böyle bir şey yaşayabileceğinin aklına gelmeyeceğini ifade eden Erhan Ezer, “En çok istediğim şey; eski sağlığıma geri dönebilmek. 2 ayağımın bu kadar önemli olabileceğini düşünmüyordum. Hiç aklımın ucundan geçmezdi, böyle bir şey yaşayacağım. Çok iyi bir hayatım yoktu ama eski hayatıma geri dönmeyi çok isterim” diye konuştu. (DHA)