Hadi ipucu sorusu: Eric Cartman ve Bart Simpson nasıl karakterlerdir? (12:30 yarışması)

Hadi ipucu sorusu: Eric Cartman ve Bart Simpson nasıl karakterlerdir? (12:30 yarışması)

Hadi yarışmasının 12:30'da yayınlanacak bölümündeki ipucu sorusu Eric Cartman ve Bart Simpson oldu. İpucu sorusunda Eric Cartman ve Bart Simpson karakterlerin ortak özellikleri neler olduğu sorulacak. İşte Hadi ipucu sorusu olan Eric Cartman ve Bart Simpson nasıl karakterlerdir? sorusunun yanıtı...

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Hadi ipucu sorusu çizgi dizlerden geldi. South Park karakteri Eric Cartman ve The Simpsons karakteri Bart Simpson oldu. Bu iki karakterin ortak özellikleri neler? Hadi sosyal medya hesabından soruyu, “Büyük küçük hepimiz çizgi film izlemeyi severiz. Fotoğraftaki Eric Cartman ve Bart Simpson da en bilinen çizgi dizilerin karakterlerinden. Peki nasıl karakterler olduğunu biliyor musunuz?”şeklinde paylaştı. Bart Simpson ve Eric Cartman nasıl karakterler?

İŞTE YANIT…

Sevilen çizgi karakterler, Eric Cartman ve Bart Simpson’ın ortak özellikleri araştırılıyor. Farklı çizgi filmlerde yer alan bu efsane karakterlerin ortak noktaları ise ikisinin de; agresif, yaramaz, sinirli, haylaz ve biraz muzip olmaları.

BART SİMPSON’UN ÖZELLİKLERİ

Bartholomew JoJo “Bart” Simpson, animasyon dizisi Simpsonlar’ın kurgusal ana karakteri ve diziye adını veren ailenin üyesidir. Aktris Nancy Cartwright tarafından seslendirilen Bart, televizyonda ilk defa 19 Nisan 1987’de The Tracey Ullman Show’da yayınlanan Simpsonlar kısalarından “Good Night”ta göründü.



Bart, çizgi film çizeri Matt Groening tarafından, James L. Brooks’un ofisinin bekleme salonunda beklerken tasarlandı ve yaratıldı. Bart'ın hobileri arasında paten kaymak, televizyon seyretmek, çizgi romanlar okumak, video oyunları oynamak ve haylazlık yapmak yer almaktadır.

ERİC CARTMAN’IN ÖZELLİKLERİ

Eric Theodore Cartman, South Park’ın ailesi Alman soylu, antipatik ve sinirli kahramanı. Dizinin yaratıcılarından Trey Parker tarafından seslendirimektedir. Fiziksel olarak şişman, tombul görünümlü, açık kahverengi saç rengine sahip, 65 cm boyundadır.

Müziğe karşı özel bir yeteneği vardır. Cartman şişmandır fakat arkadaşları onun şişmanlığıyla her dalga geçmek istediğinde şişman olmadığını iri kemikli olduğunu iddia eder. Çeşitli bölümlerde elektro gitar, bateri, elektronik bateri, piyano, akustik gitar, keman, trompet ve armonika çalarken görülür. Akıcı bir şekilde İspanyolca konuşabilir. Bazı bölümlerde Almanca, Fransızca ve Japonca da konuşur.

