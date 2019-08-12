Erik neye iyi gelir? Eriğin faydaları neledir?

Eriğin sağlığa olan faydaları arasında; hazımsızlıktan kurtulma, grip enfeksiyonu ve kaygı ile ilgili sorunlar yer alır. Eriğin antioksidan gücü osteoporoz, maküler dejenerasyon, kanser, diyabet ve obezite gibi hastalıkların tedavisinde önemli rol oynar. Erik, sağlıklı kolesterol, kardiyovasküler sağlık, bilişsel sağlık, bağışıklık sistemi gücü, hücresel sağlık, elektrolit dengesi, sinir sistemi ve cilt bakımı ve kanın pıhtılaşmasına da yardımcı olur. Şimdi, eriğin sağlık açısından faydalarından bazılarına daha yakından bakalım… İşte eriğin faydaları...

Erik, çeşitli sağlık yararlarının yanı sıra son derece besleyicidir. Bazı kronik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilecek lif ve antioksidanlar ile birlikte birçok vitamin ve mineral içerirler. Erikleri taze veya kurutulmuş olarak tüketebilirsiniz. Kurutulmuş erik veya kuru erik, kabızlık ve osteoporoz da dahil olmak üzere çeşitli sağlık koşullarını iyileştirdiği bilinmektedir. Şimdi eriğin sağlık açısından faydalarından bazılarına bir göz atalım… Eriğin faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

ERİĞİN FAYDALARI

Eriğin sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Sindirimi artırmaya yardımcı olabilir

Erikler, iyi bir diyet lifi ve ayrıca sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan sorbitol ve isatin gibi bileşenlerin kaynağıdır. Bu iki bileşen, bağırsaklardaki sıvıların salgılanmasını ve atıkların verimli bir şekilde atılımını teşvik eden müshil bir etkiye sahiptir. Kabızlığı olan insanlar için kuru eriğin en iyi ilaçlardan biri olduğu bilinmektedir.

Göz sağlığı için mükemmel

Erikler, göz sağlığını korumak ve yaşa bağlı maküler dejenerasyonu ve kataraktı önlemek için faydalı olduğu bilinen C vitamini ve beta-karoten içerir. Aslında erikler, ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruma sağlayan karotenoidler, lutein ve zeaksantinden oluşur.



Bağışıklığı arttırır

Yüksek C vitamini içeriği bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Bu vitamin vücudun enfeksiyonlara ve iltihaplanmalara karşı direncinden sorumludur.

Kan dolaşımını iyileştirir

Erikler, vücuttaki demiri absorbe etme kabiliyetine sahip K vitamini ve potasyum içerir. Erik, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda yardımcı olan yeterli seviyede demir ve bakır içerir, ayrıca kanın arındırılmasına ve sağlıklı bir kan dolaşımına yardımcı olur.

Elektrolit dengesini korur

Eriklerde bulunan yüksek potasyum miktarı, vücuttaki hücrelerin ve dokuların verimli çalışması için gerekli olan elektrolit görevi görür. Ayrıca, bunları düzenli olarak tüketmek, vücuttaki kas kasılmalarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Antioksidanlar açısından zengin

Erikler, vücuttaki serbest radikallerin neden olduğu zararları önlemeye yardımcı olan yüksek miktarda antioksidan içerir. İçlerinde bulunan fenoller, nöronları ve hücre zarlarını oksidatif stresin neden olduğu yaralanmalara karşı korur.

Cilt dostu

Diğer antioksidanlarla birlikte eriklerde bulunan C vitamini cildin parlak, genç ve ışıltılı kalmasına yardımcı olur.