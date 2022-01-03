Eriyen kar suları Bartın Irmağı’nı yükseltti

Bartın'da iki gün süren sağanak, yüksek kesimlerdeki karların erimesine neden oldu. Kent merkezinden geçen Bartın Irmağı 5 metre yükselirken, küçük iskeleler suya gömüldü.

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Bartın’da iki gün boyunca kuvvetli yağmur etkili oldu. Sağanak ile yüksek kesimlerdeki karlar eridi. Böylece şehrin içinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı’nda su seviyesi, 5 metre yükseldi.

Taşma noktasına gelen ırmağın Çağlayan piknik alanı yolunun bir kısmı ile Orduyeri Mahallesi’ndeki gezi teknelerinin iskeleleri, sular altında kaldı.

KÖPRÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Irmağın yükselmesi ile Serdar köyü mevkiindeki Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, ulaşıma kapatıldı. (DHA)

