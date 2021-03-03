Eriyen karlar, Kızılırmak’ın debisini yükseltti

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ’dan doğarak Bafra Burnu’ndan Karadeniz’e dökülen aynı zamanda Türkiye’nin en uzun nehri olan 1355 kilometrelik Kızılırmak’ta, ilkbaharın gelmesiyle su seviyesinin yeniden arttığı gözlendi.

Kızıldağ’da ve nehrin geçtiği güzergahtaki karların erimeye başlaması Kızılırmak’ı da etkiledi. Nehrin kent merkezindeki Eğri Köprü Mahallesi bölgesinden geçen kesiminde su seviyesi yükseldi.

Kurak geçen kış mevsiminde su debisinin düşmesiyle ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklar da yeniden sular altında kalmaya başladı.

Kızılırmak’tan gereksiz tarım sulamalarının yapılmaması gerektiğini söyleyen mahalleliden Ahmet Demirel, “Su seviyesindeki yükselişi gözle görmek mümkün. Aynı zamanda çevresinin temizlendiğini de görebiliyorum. Vatandaşlarımız suyu tasarruflu kullanmalı. Şu an için su seviyemiz bol değil. Bu sebeple gerek sulama gerekse kullanım alanında çok daha dikkatli olmalıyız.” dedi. (DHA)

