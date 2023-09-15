Erkaya ailesi üç kuşaktır denizde, balık peşinde

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Avni Erkaya, dede ve baba mesleği balıkçılığı sürdürüyor.

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Balıkçı ailenin çocuğu olan Avni Erkaya, denize duyduğu tutkudan dolayı ortaokulda eğitimini yarıda bırakarak 16 yaşında babasıyla Karadeniz’e açılmaya başladı.

Balıkçılık yaptıkları gemiyi 1994’te Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’ne araştırma gemisi olarak kullanılmak üzere satan Erkaya, teklif üzerine geminin kaptanlığını yürüttü. 27 yıl çalıştıktan sonra da emekli olan Erkaya, tutku duyduğu balıkçılığa geri döndü.

Faroz Limanı’nda teknesiyle balıkçılık yapan Avni Erkaya, çocukken babasıyla denize açılabilmek için planlar yaptığını söyledi. Erkaya, “Sabah babamın sesini duyup kalkardım. Okulu asmaya başladım, iki sene devamsızlıktan kaldım. Ondan sonra babam beni kenara çekti, ‘Okumak istiyorsan okuturum, sakın denize özenme’ dedi. Ben de ‘Okumak istemiyorum, denize gideceğim’ dedim. Böylece başladı deniz maceram” dedi.

“DENİZ SEVDASI BİTMEZ”

Avni Erkaya, “Babam mesleği dedemden öğrendi. Ben de babamdan öğrendim. Deniz sevdası bizde bitmez. Elimiz kolumuz tuttuğu, sağlığımız elverdiği sürece balıkçılığa devam edeceğiz” diye konuştu.

Erkaya, dede mesleğinin kendisiyle son bulacağını belirterek “Ben üçüncü nesilim. Dedem balıkçı, babam balıkçı ve ben balıkçıyım. Benden sonrası yok. Oğlum okudu, denize hiç yanaştırmadım. Tekneyi versem sürmesini bilmez” ifadelerini kullandı. (AA)