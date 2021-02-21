‘Erkek işi yapamazsın’ diyenlere inat elektrik ustası oldular!

Evine katkı sağlamak isteyen ama bir türlü iş bulamayan 13 ev kadınının hayatı 2019 yılında “Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi'yle değişti. 10 yıl önce Üsküdar'da kendi imkanlarıyla elektrik dükkanı açan 50 yaşındaki elektrik ustası Hanife Kaymaz'dan ilham alınarak hazırlanan proje için 50 kadın arasından 13 ev kadını 3 ay eğitim alarak sertifika sahibi oldu.

Günsan Elektrik'in “Erkek egemen elektrik sektörüne kadın eli değsin” diyerek başlattığı proje İŞKUR işbirliğiyle çok sayıda kadın tarafından duyuldu. Her bir kadına eşleri ve aileleri “Ne işin var elektrik erkek işi. Yapamazsın. Kadın işi bir kursa git” dedi. Engel olan eşler de oldu. Pes etmeyen kadınlar her gün aksatmadan sabah 9 ile akşam 17.00 arasında teorik ve pratik eğitim alarak fabrikadaki kursu başarıyla bitirdi. 13 kadından 8'i Günsan Elektrik'te işe başladı. Biri ise kendi dükkanını açtı.

10 yıl önce açtığı elektrik dükkanıyla kadınlara ilham olan Hanife Kaymaz ise dükkanı ilk açtığında etraftakilerin şaşkınlıkla karşılandı. Ancak zamanla kabul edildi. “Her işi severek yapmak gerekli” diyen Kaymaz, elektrik ustalığını 29 yıl önce Şişhane'deki aydınlatma dükkanında çalışarak öğrendi.

KIZIM “YAPABİLİRSİN” DEDİ

– İlknur Yılmaz (45) 4 yıldır iş arıyordu.

İşim özel güvenlik. 12 sene çalıştım. Ama iş yerim küçülmeye gidince çıkarıldım. 4 senedir boştaydım. Eşim asgari ücret alıyor ve geçinebilmek için çalışmam gerekiyordu. Nereye gitsem iş yok. Bu projeyi duyunca çok sevindim. Eşim ‘hayır' dedi. Ama 22 yaşındaki kızım yapabilirsin anne dedi. En çok teori bilgileri çalışırken zorlandım. Pratiğe geçmek çok zevkliydi. Başardıkça daha da sevdik. 4 katlı bir daire tesisatı çektik. Lambalar yandı zil yandı. Hayatlar aydınlandı. Kurs bitiminde isteyen kursiyerlerin fabrikada işe alınabileceği söylendiğinde havalara uçtum çünkü işe ihtiyacım vardı.

Fabrikada 1,5 yıldır montaj ve makinelerde çalışıyorum. Diğer kadınlara da örnek olabilirsek ne mutlu bize. Kadınlar isterse her şeyi yapar. Erkek işi diye bir şey kalmadı artık. Priz bağlıyor, sigorta takıyor, kendi elektrikli ev aletlerinin montajını yapıyorum. Türkiye'de kadınsan bir adım geride dur, yerini bil yargısı artık kırılmalı.

MESLEĞİM VE İŞİM OLDU

– Sinem KAZ (36)

Bir fabrikada çalışıyordum küçülmeye gidince çıktım. Annem ve babamla yaşıyorum. İlkokul mezunuyum. Maddi durumumuz çok kötüydü devam edemedim. Erzincan'dan İstanbul'a taşınalı 10 sene oldu. Bir engelli erkek kardeşim annem ve babamla yaşıyorum. Çalışmak zorundayım evimiz kira. İşsizken bir arkadaşım kursu duymuş. Eğitim harikaydı. Kurstan sonra da bire bir montaj eğitimleri yaptık. Mesleğim oldu. “Kadın işi değil erkek işi sizin elinize yakışmaz siz kendi çapınıza göre işler yapın” diyenler oldu. Kimseyi dinlemedik çok mutluyuz. İyi ki de o kursa gidip iş sahibi olmuşum.