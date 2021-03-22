‘Erkek okçu bulamıyoruz’

Kaybolmaya yüz tutan geleneksel okçuluk sporu, Adana'da 2015 yılından bu yana ilgi görüyor. Önceki dönem Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel'in de okçulukla ilgilenmesi ve okçulara idman için yer tahsisiyle birlikte vatandaşların da ilgisi arttı.

2019 yılında ‘Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu’nun kurulmasıyla birlikte şu an kentte 8 kulüpte 200 lisanslı, 300 de lisanssız sporcu okçulukla ilgileniyor.

Ancak tüm Türkiye'deki kulüplerde herkes kadın sporcu ararken, Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü, erkek sporcu bulmakta zorlanıyor.

Kulübün 60 sporcusunun sadece 15'i erkek ve bunlarında 12'si 17 yaş altı kategoride yarışıyor. Hal böyle olunca da kulüp, müsabakalarda yetişkin erkek kategorisinde erkek sporcu bulamıyor.

Geleneksel Türk Okçuluğuna 2015 yılından bu yana Adana'da talebin arttığını söyleyen Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Erhan Uzman, “2015 yılında 1 kulüp varken şu anda Adana'da 9 kulüp var” diye konuştu.

Kulüplerine kayıtlı 60 sporcu olduğunu, bunların sadece 15'inin erkek olduğunu belirten Erhan Uzman, “Maalesef pek çok kulüp erkek sporcu ağırlıklı çalışırken biz erkek sporcu bulamıyoruz. Hep kadın sporcular geliyor.

100 sporcu geldiyse bugüne kadar bunların 80 tanesi kadın, 20 tanesi erkektir. Öyle bir ilginç süreç var. O da herhalde Adana'nın kozmopolit yapısıyla alakalı bir şey. Kadınlarımız daha cesur. Şu anda kulüpte 60 kişiyiz. Bunların 15'i erkek” ifadelerini kullandı. İHA