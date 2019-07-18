Erkekler yayılarak oturmasın diye…

Brighton Üniversitesi tasarım bölümü öğrencisi Feminist tasarımcı Laila Laurel’in Instagram’da fotoğraflarını yayımladığı sandalyesi ile dikkat çekti. Laurel’in tasarımı bazı kullanıcılar tarafından “kadınların sık sık maruz kaldığı bir cinsiyetçilik formuna yaptığı gönderme” nedeniyle övgü alırken bazı erkeklerin tepkisini çekti. Laurel’ın erkek sandalyesi tasarımı üçgen şeklinde ve dizleri birleştirmeye zorluyor. Aynı tasarımın bir de kadın versiyonu var. Bu sandalyedeki ek parça, dizlerin birleşmesini engelliyor ve kadınları “yayılarak’ oturmaya zorluyor.

BİTİRME ÖDEVİ

Laurel, bitirme ödevi olarak tasarladığı “Erkeklerin yayılma sorununa bir çözüm” başlıklı sandalye projesi için, “Projem çok ciddiye alınmamalı. Ama kadınların gündelik yaşamlarında karşılaştıkları bir soruna eğlenceli ama bir o kadar da gerçekçi bir yaklaşım getirmek istedim” dedi.

Haber sitesi Independent’a konuşan Laurel, “dördüncü dalga feminizm konseptine oturttuğu” sandalye tasarımında, İngiliz feminist yazar Laura Bates tarafından başlatılan ve kadınların internette maruz kaldıkları cinsiyetçilik örneklerini paylaştığı “Everyday Sexism Project” (Gündelik Cinsiyetçilik Projesi) adlı platformdan esinlendiğini söyledi.