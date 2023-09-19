Erkeklere ağır vasıta kullanmayı öğretiyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir sürücü kursunda çalışan Çiğdem Tembel, 23 yıldır ağır vasıta direksiyon eğitmenliği yapıyor.

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Libya’da büyüyen ve 12 yaşında ailesiyle Türkiye’ye dönen Çiğdem Tembel (48), babasının araba tamircisi olması dolayısıyla küçük yaşlarda araçlara merak saldı. Türkiye’de direksiyon eğitmeni olan Tembel, büyük araçlara yönelince TIR, kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtaların direksiyonuna geçti.

Tembel, ağır vasıtalarda kursiyerlerin genellikle erkek olduğunu, direksiyonda kadın eğitmen gördüklerinde şaşırdıklarını dile getirdi.

“HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ”

“Eğitim almaya gelen erkek öğrenciler, hocalarının bayan olduğunu gördüğünde şaşkınlık yaşıyor” diyen Tembel, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimin TIR, kamyon ve otobüs kullanmadan önce çekinceleri oluyor. Zaten, ‘Hocam siz kullanabiliyor musunuz?’ diye bana soruyorlar. Ben orada susma hakkımı kullanıyorum. Sınavlar olduğunda sinyal yüzünden, paralel parklarda ve L parklarda kenara ve kaldırıma dokunmama zorunluluğu var. Öğrenciler dokununca vasıtayı benim alıp götürmem gerekli. O zaman öğrenciler diyor ki ‘Kaldığıma mı üzüleyim yoksa bir kadının kullandığı aracı kullanamadığıma mı?’ O zaman çok eğlenceli oluyordu. Yani bir kadının kamyon şoförü, TIR şoförlüğünü yapamayacağını kimse düşünmesin her şey yapabiliriz. Bu ön yargıyı da artık kırmak istiyorum. Beni örnek alsınlar, yapabildiklerini de görsünler istiyorum.”

Tembel’den eğitim alan Orhan Karabacak, eğitmeninin kadın olduğunu görünce kendisinin de şaşkınlık yaşadığını söyledi. Ancak tecrübesini ve ağır vasıta sürüşünü gördükten sonra ne kadar deneyimli olduğunu anladığını belirten Karabacak, “Kadın veya erkekten eğitim almak gibi bir ön yargım yok ama kadından eğitim aldığım için mutluyum çünkü onun farklı bir gözü var. Deneyimi ve tecrübesi ile ağır vasıta öğrenmemiz daha kolaylaşıyor.” diye konuştu.

Murat Marhan ise ikinci kez ağır vasıta direksiyon eğitimine geldiğini vurgulayarak, “İlk kez eğitime gittikten sonra sınavı geçemedim. Tekrar eğitime geldiğimde kadın eğitmen olduğunu görünce şaşırdım ama onun anlatımı ve tecrübesiyle bu kez ağır vasıta ehliyetimi alacağım” ifadelerini kullandı. (AA)