Her çocuk diş çürüğü riski altındadır. Diş minesi (sert dış tabaka) bebek dişlerinde çok daha ince ve yumuşaktır, bu da çürük riskini artırır. Çürük belirtileri dişlerde beyaz lekeler veya kahverengi lekeler, kırmızı veya şiş diş etleri, dişlerdeki delikler veya kırık dişlerdir. Diş çürüğü ağrı veya enfeksiyona neden olabilir. Aynı zamanda büyüme ve gelişmeyi de etkileyebilir. Peki, erken diş çürümesinin nedenleri nelerdir? Diş çürüğünü önlemek için neler yapılabilir? Merak edilenler haberimizde...

İster 5 yaşında ister 65 yaşında olun, diş çürüğü, canınızı sıkan bir sorundur. Bu nedenle, ebeveynlerin küçük çocuklarının ilk dişlerinin çürüme belirtileri gösterdiğini öğrenmeleri özellikle endişe vericidir. Ancak, diş çürüğünün yaygın nedenlerini anlarsanız ve bunlardan korunmak için özen gösterirseniz, bu sorun önlenebilirdir. Şimdi, erken diş çürümesinin nedenleri nelerdir? Diş çürüğünü önlemek için neler yapılabilir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

ÇOCUKLARDA DİŞ ÇÜRÜMESİNİN NEDENLERİ

Diş çürümesi bakteri ve diğer şeylerden kaynaklanır. Karbonhidrat içeren yiyecekler (şekerler ve nişastalar) dişlerde biriktiğinde ortaya çıkabilir. Bu tür yiyecekler arasında süt, soda, kuru üzüm, şeker, kek, meyve suları, tahıllar ve ekmek bulunur. Normalde ağızda yaşayan bakteriler bu yiyecekleri değiştirerek asitli hale getirir. Bakteri, besin, asit ve tükürüğün birleşimi dişe yapışan plak denilen bir madde oluşturur. Zamanla, bakterilerin oluşturduğu asitler diş minesinde yer ve boşluklara neden olur.

ÇOCUKLARDA DİŞ ÇÜRÜMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diş çürüğü her çocuk için farklı olabilir. İşte diş çürüğü belirtileri:

– Etkilenen bölgelerde dişlerde tebeşirimsi beyaz lekeler oluşmaya başlar. Bu lekeler, minenin bozulmaya başladığı anlamına gelir. Dişlerde erken hassasiyete yol açabilir.

– Dişte erken boşluklar görülür. Açık kahverengi bir renge sahiptir.

– Kavite derinleşir. Koyu kahverengiden siyaha döner.

DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Aşağıda sayılan basit adımlarla çocuğunuzda diş çürümesinin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz:

– Çocuğunuzun ilk dişleri çıkar çıkmaz fırçalamaya başlayın. Bir florür diş macunu ile dişleri, dili ve diş etlerini günde iki kez fırçalayın. Veya çocuğunuzun dişlerini fırçaladığını izleyin.

– 3 yaşından küçük çocuklar için, pirinç tanesi büyüklüğünde diş macunu kullanın. Çocuğunuz 3 yaşından itibaren bezelye büyüklüğünde diş macunu kullanabilir.

– Çocuğunuzun dişlerini 2 yaşından sonra günlük olarak diş ipi ile temizleyin.

– Çocuğunuzun dengeli beslendiğinden emin olun. Yapışkan ve şekeri yüksek aperatifleri sınırlandırın. Bunlara cips, şekerleme, kurabiye ve kek dahildir.

– Bakterilerin ağzınızdan çocuğunuza geçmesini önleyin. Yemek kaplarını paylaşmayın. Ve bebeğinizin emziklerini tükürüğünüzle temizlemeyin.

– Çocuğunuz şişe kullanıyorsa, içine sadece su koyun. Meyve suyu veya konsantreleri diş çürümesine yol açabilecek şekerler içerir.

– İçme suyunda florür bulunmayan bir alanda yaşıyorsanız, diş hekiminize çocuğunuz için doğru diş macununu sorun.

– Çocuğunuzun ağzını düzenli olarak çürüme belirtilerini görmek için düzenli olarak kontrol edin.

– Her 6 ayda bir çocuğunuz için rutin diş temizliği ve muayeneleri planlayın.