Erken doğan buzağıya anne şefketiyle bakıyorlar

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan Mustafa Gündoğan ve eşi, erken dünyaya gelen buzağının bakımını adeta anne şefkatiyle yapıyor.

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Sivas’ın Gürün ilçesinde yaşayan Mustafa Gündoğan, dede mesleği olan hayvancılığı yıllardır sürdürüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Gündoğan, şimdilerde evinde beslediği buzağıyla yürekleri ısıtıyor.

‘YAŞAR’ İSMİNİ VERDİLER

25 Aralık’ta 20 gün erken doğan buzağıyı evine alan Gündoğan ve eşi ona adeta küçük bir bebek gibi bakıyor. Çevresindeki insanların yaşayamayacağını düşündüğü buzağıya yaşaması umuduyla ‘Yaşar’ ismini de veren aile, buzağıyla çocukları gibi ilgileniyor.

Gündoğan ailesi buzağının altını besliyor, bebek biberonuyla süt içiriyor ve beraber televizyon izliyor. Mustafa Gündoğan'ın eşi ise buzağıyı ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor.

“ANNESİ 1 SAAT GÖREBİLDİ”

Mustafa Gündoğan, “Hayvancılık bizde dede mesleği. Üniversiteyi bitirdikten sonra da hayvancılığa devam ettim. Hayvanlarla uğraşmak huzur veriyor. ‘Yaşar’ 25 Aralık'ta doğdu. 20 gün erken doğduğu için annesi onu sadece 1 saat görebildi. Daha sonra eve getirip evde bakmaya başladık. Yaşar’ın günde 4-5 kez bezini değiştiriyoruz. Çünkü küçük tuvaletini hasta bezine yapıyor. Biberonla besliyoruz iki üç saatte bir 250 ml’lik biberonla 2’şer adet olmak üzere süt veriyoruz. Bu şekilde besleniyor yavrumuz çünkü buzağı biberonu kendisine büyük geldi. Havalar biraz ısınırsa annesinin yanına gidecek. Onları birbirine kavuşturacağız” dedi. (İHA)