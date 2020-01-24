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Erken doğan kuzulara bebek gibi bakıyor
Erken doğan kuzulara bebek gibi bakıyor
Muş'ta besici Süleyman Durbak (24) çetin geçen kış mevsiminde erken doğumla dünyaya gelen kuzuları, hayatta kalabilmeleri için evine aldı. Durbak, kuzuları soba başında biberonla besliyor. 
Yaşam 24 Ocak 2020 - 09:31

Muş’a bağlı Tekyol köyünde, erken doğumla dünyaya gelen kuzuların hayatta kalabilmesi için besici Süleyman Durbak önlem aldı. Çetin kış mevsiminin etkili olduğu köyde erken doğum yapan koyunların yavrularını ahırdan çıkaran Durbak, hayatta kalabilmeleri için evine getirdi. Hava sıcaklığının özellikle gece saatlerinde eksi 15 derecenin altına düştüğü köyde dünyaya gelen kuzuları korumaya alan Durbak, hasta olmamaları ve ölmemeleri için evine aldığı kuzularını, ahırdaki koyunlardan sağdığı sütü biberona doldurup, soba başında elleriyle besliyor.(DHA)

FOTO:DHA

FOTO:DHA

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