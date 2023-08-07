Erkin Koray için siyasilerden başsağlığı mesajları

Kanada'nın Toronto şehrinde rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray ile ilgili siyasilerden taziye mesajları yayımlandı.

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Türk rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı. Akciğer rahatsızlığı olduğu belirtilen Koray, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Müzik dünyasına sayısız eserler kazandıran sanatçı Erkin Koray’ın ölümünün ardından siyasiler taziye mesajları paylaştı.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erkin Koray’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından Koray’ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, “Unutulmaz eserleriyle gönüllere taht kuran, rock müziğin duayen isimlerinden Erkin Koray’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koray için paylaştığı taziye mesajında “Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Büyük usta geride bıraktığı onlarca unutulmaz eser ile gönlümüzde ve hafızalarımızda yerini hep koruyacak.” ifadelerine yer verdi.

“ERKİN KORAY’I KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Koray’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımında, “Müziğin efsane isimlerinden Erkin Korayı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı. Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi parçalarıyla o gök kubbemizde baki kalacak bir sestir” ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımında üzüntüsünü belirterek, “‘İnandım ki sevince vardır dünya.’ Anadolu’nun özgün sesi Erkin Koray, gök kubbemizde hoş bir sada bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu topraklara olan sevgisi ve inancı unutulmayacak. Usta sanatçıya Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı taziye mesajında “Değerli sanatçı Erkin Korayın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Hafızamızda yer eden efsane şarkıları ile asla unutulmayacak olan, Anadolu rock müziğin değerli ismi Erkin Koray’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kalbimize işleyen efsane şarkılarıyla hem milletimizin takdir ve sevgisini kazanan hem de kültürümüze unutulmaz bir değer mirası bırakan usta sanatçımız Erkin Koray’a Yüce Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” dedi.