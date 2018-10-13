Erlend Loe, Ayşe Erbulak’ın moderatörlüğündeki söyleşiye katıldı

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YKY’nin büyük ilgi gören ve Dilek Başak tarafından Türkçeye çevrilen kitapları ‘Doppler’ ve ‘Bildiğimiz Dünyanın Sonu’nun yazarı Erlend Loe, imza ve söyleşi etkinliği için geçtiğimiz gün İstanbul'a geldi. Loe, Ayşe Erbulak’ın moderatörlüğündeki söyleşiye katıldı.

Loe, söyleşide katılımcıların sorularını cevaplayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Norveç'te uzun yıllar yaşamış ve Loe'nun romanlarını yakından takip eden Ayşe Erbulak'ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide kahkahalar da eksik olmadı. Yüzlerce okurun akın ettiği söyleşi, ünlü yazarın sevenleri için kitaplarını imzalamasının ardından son buldu.