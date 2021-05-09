Ermenilerin katlettiği 519 bin Türk’ün acı öyküsü

ABD Başkanı Joe Biden'in, 1915 olaylarını ‘soykırım' olarak nitelemesine tüm yurttan tepkiler yağarken, tarihi kaynaklarda Ermenilerin yaptığı katliamlar yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu Ermenilerin, yaptıkları katliamların üstünü örtmek için yıllardır Türkleri ‘sözde soykırım' ile suçladığını, fakat bu suçlamaların hiçbirinin tarihi dayanağının olmadığını ifade etti.

SOYKIRIM TÜRKLERE YAPILDI

Ermeni çetelerinin savunmasız insanları katlettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Kürkçüoğlu: “Diyarbakır, Muş, Bitlis, Van, Kars, Iğdır, Ardahan ve Erzurum gibi bölgelerde 519 bin sivil katledildi. Asıl soykırım Türklere yapılmış” dedi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Türkler'e ait ilk toplu mezarın 1 Mart 1986 yılında Iğdır'ın Oba Köyü'nde ortaya çıkarıldığını söyleyen Kürkçüoğlu, diğer toplu mezarları şöyle sıraladı: “Türkler'e ait toplu mezarların ikincisi 1 Temmuz 1986 yılında Erzurum'un Alaca Köyü'nde ortaya çıkarıldı. Erzurum'un Yeşilyayla Köyü'ndeki toplu mezar 7 Ekim 1988 tarihinde, Van'ın Zeve bölgesindeki toplu mezar 4 Nisan 1990, Kars'ın Subatan mevkiindeki toplu mezar 21 Haziran 1991, Erzurum Tımar Köyü'nde 7 Temmuz 1993, Iğdır Hakmehmet'teki toplu mezar 5 Ekim 1999 yılında ortaya çıkarılmıştır. Bölgede henüz ortaya çıkarılmayan toplu mezar sayısının 40'a yakın olduğunu sanıyoruz.” Kürkçüoğlu, 1918'de demiryolunda çalıştırılmak ve yardım bahanesiyle insanların Yanıkdere mevkiisine getirildiğini belirterek, şunları söyledi: “İnsanları, Erzurum'dan uzak bir bölgeye getiriyorlar. Demiryolunda çalıştırılmak amacıyla, getirilen insanlar burada yakılıyor. Burada 3 bin Müslüman katledildi.”

BÖLGEDEKİ KATLİAMLAR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortaya çıkarılan toplu mezarlar, Ermenilerin yaptığı katliamları gözler önüne seriyor. 1915-1919 yılları arasında Doğu Anadolu'da başlayan Ermeni çetelerinin isyanı kısa süre sonra toplu katliamlara dönüştü. Muş, Bitlis, Van, Kars, Iğdır, Ardahan ve Erzurum'da Ermeni çetelerinin sergilediği vahşetin izleri ise toplu mezarlarla ortaya çıktı.Vahşi katliamları gören kentlerden biri de Kars. Dini değerleri hiçe sayan Ermeniler, 286 kişiyi Ulu Cami'ne toplayarak yaktı. Ermeniler Iğdır'da da savunmasız halkı hedef aldı. Muş'ta ise kadın ve çocuk 2 bin 800 kişiyi katlettiler. Van'ı adeta ateşe veren caniler, birçok köyde katliam yaptı. Resmi kayıtlara göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Ermeniler tarafından şehit edilenlerin sayısı 519 bin.

KADINLARA İŞKENCE EDİLDİ

Ermenler Erzurum'da en vahşi katliamlarda birini şimdiki adı Ortabahçe olan Cinis Köyü'nde yaptı. Camiye doldurulan 587 kişi, yakılarak şehit edimiş. O katliamda yakınlarını kaybedenlerden Abdurrahman Zeynal, “Dışarıda mandaların üzerine bezir yağı döküyorlar. Onları tutuşturarak caminin içerisine atıyorlar. Camide alevlerin içerisinde 587 Türk feci şekilde şehit ediyor. O şehitlerden biri de benim dedem” dedi. Ermeni çeteleri, 20 Mayıs 1915'te Van'ı işgal ederek yakıp yıkıyor. Sadece Van'ın işgaliyle yetinmeyen Ermeni çeteleri Van ve Erciş arasında bulunan köyleri de işgal ediyorlar. Burada 2 bin 500 Müslüman katlediliyor. Zeve Şehitliği, Ermeni çetelerinin soykırım yaptığının açık göstergesi 4 Nisan 1990'da batılı basın ve bilim insanlarının gözü önünde Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan kazılarla toplu mezarlar açıldı. Prof. Dr. Kürkçüoğlu, “Toprak kazıldığında çok ürpertici şeylere tanıklık ettik. Baltayla başına vurularak öldürülen insan kafatasları bulduk. Çok sayıda Kur'an-ı Kerim, çocuk ve kadın malzemesi gördük. Toplu mezarlardaki insanların çoğu kurşunla değil, eziyet ve işkenceyle öldürülmüşlerdi. Bu mezarlar ve şehitliklerde karınları yarılıp çocukları çıkartılarak öldürülen hamile kadınlar, çocuğunun eti yedirilerek işkence edilen kadın hikâyeleri var” dedi.