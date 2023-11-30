Erotik dansçının yer aldığı cenaze töreni tepki çekti

Şili'de öldürülen bir uyuşturucu satıcısının sıra dışı cenaze töreni görenleri hayrete düşürdü. Günlerce süren anma törenine yarı çıplak striptiz yapan bir dansçı damgasını vurdu.

Sozcu.com.tr

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22 yaşındaki Carlos Parra, 22 Kasım’da Şili’nin Santiago kentinde vurularak öldürüldü ve bunu beş gün süren tuhaf anma töreni izledi; bunlar arasında partiler, havai fişekler ve gökyüzüne silah sıkan insanlar da vardı.

Yas tutanlar bu hafta başında cenaze törenini Instagram’da canlı yayınlayarak bir adım daha ileri gittiler.

Görüntülerde, bir kadın dansçının üstü çıplak bir erkek konuk için müstehcen bir gösteri sergilediği görülüyor. Parra’nın küllerinin bulunduğu kavanozun, dans eden kadının vücuduna bastırılması da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Parra’nın ailesi, San Ramón kasabasındaki evinin önünde yerel şarkıcıların performans sergilediği bir sokağın ortasını kapatan bir çadır kurarak ölen kişinin ruhunu canlı tutmaya çalıştı.

Geçmişte mahalledeki narkotik çetelerinden tehditler aldığını kabul eden Belediye Başkanı Gustavo Toro, Chilevision’a bu törenin kendi yönetimi tarafından hiçbir zaman onaylanmadığını söyledi.

Yetkililer çarşamba günü geldi ve etkinliğin olaysız bir şekilde yarım saat içinde kaldırılmasını sağladılar.

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