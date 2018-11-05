Ersoy Dinç: Yıldız Tilbe’ye minnettarım

2017 yılında ‘Ben de İnsanım’ teklisi ile büyük bir çıkış yakalayan Ersoy Dinç, şimdilerde yeni teklisi ‘Leyla Mecnun Aşk Görsün’ ile heyecan yaşıyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ersoy Dinç; söz-müziği Yıldız Tilbe'ye, düzenlemesi ise Okan Akı'ya ait olan single çalışması Leyla Mecnun Aşk Görsün'ü geçtiğimiz gün müzikseverlerin beğenisine sundu. Parça, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

Dinç, kısa sürede müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan şarkısını ise Ümraniye Platoları'nda yaklaşık 30 kişilik bir ekip ile Barış Gökçe yönetmenliğinde kliplendirdi.

“YILDIZ TİLBE'YE TEŞEKKÜR”

‘Leyla Mecnun Aşk Görsün' teklisi ile 100 binlerce müziksevere ulaşan Ersoy Dinç; “Normalde ben de söz-müzik yazan bir adayım. Fakat Yıldız Tilbe gibi efsane bir ismin şarkısını okumak bana ayrı bir heyecan ve gurur verdi. Kendisine buradan minnet duygularımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.